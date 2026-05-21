¡Otra polémica de Morena! Buscan anular elecciones por “injerencia extranjera” mientras crecen acusaciones de EU contra narcopolíticos

En medio de la creciente presión internacional de Estados Unidos contra figuras cercanas a Morena por presuntos vínculos con el narcotráfico, el oficialismo volvió a mover una pieza que ya encendió alarmas dentro y fuera del Congreso. Ahora, el partido en el poder pretende abrir la puerta para anular elecciones bajo el argumento de “injerencia extranjera”.

El diputado Ricardo Monreal Ávila presentó una doble reforma constitucional para permitir la nulidad de elecciones federales y locales cuando exista intervención de actores extranjeros en los procesos electorales. La discusión llegará al periodo extraordinario de la próxima semana, el mismo paquete legislativo donde también se pretende sacar adelante la polémica reforma para “corregir” la elección judicial impulsada desde Palacio Nacional.

¿Qué busca castigar la iniciativa injerencia extranjera elaborada por Morena?

La polémica reforma propone considerar como violaciones graves a la soberanía nacional cualquier tipo de intervención extranjera en elecciones federales o locales. Esto incluye financiamiento ilícito, propaganda, campañas de desinformación y manipulación digital que puedan beneficiar o perjudicar a candidatos, partidos o autoridades electorales.

Pero el alcance del documento va mucho más allá. También contempla como actos lesivos las presiones políticas, económicas, diplomáticas o incluso mediáticas provenientes del extranjero que busquen alterar el resultado electoral.

Es decir, Morena pretende que el concepto de “injerencia” quede abierto a interpretaciones bastante amplias, algo que ya levantó alertas entre especialistas y opositores, quienes advierten que podría utilizarse para desacreditar críticas internacionales, investigaciones periodísticas o posicionamientos incómodos provenientes del exterior.

‼️EXTRA EXTRA EXTRA‼️ Morena también quiere anular elecciones si un gobierno extranjero invade el país o lo presiona política, económica, diplomática o mediática.



Pues ¿qué están viendo ellos que no nos han compartido? pic.twitter.com/ztkPNoDbWy — Leti RoblesdelaRosa (@letroblesrosa) May 21, 2026

¿Qué actos podrían provocar la nulidad de una elección?

La iniciativa enumera varios escenarios que podrían derivar en la anulación de comicios:



Participación extranjera mediante propaganda o financiamiento ilegal.

Difusión sistemática de desinformación o manipulación digital.

Presiones diplomáticas, económicas o mediáticas.

Intervención de gobiernos, organismos o agentes extranjeros.

Acciones que alteren el orden constitucional o democrático.

Incluso cualquier conducta que, bajo criterio de los tribunales, afecte la soberanía o la autenticidad del voto.

Además, el proyecto plantea que una invasión territorial,por tierra, mar, agua o espacio aéreo, con fines de presión o intimidación también sea considerada una agresión electoral contra el país.

¿Quién decidirá si hubo “injerencia extranjera”?

La propuesta faculta al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para determinar si existen pruebas suficientes para anular una elección.

La reforma será discutida en el próximo periodo extraordinario del Congreso y, al tratarse de una modificación constitucional, necesitará el respaldo de dos terceras partes de los legisladores para avanzar.