VIDEO: Sergio Mayer explota contra Morena y revela el “maltrato” que lo llevó a renunciar

La salida de Sergio Mayer de Morena no pasó desapercibida, más allá de una simple renuncia partidista, el actor y diputado dejó al descubierto un ambiente de tensiones internas, presiones políticas y fracturas que, según él, ya pesan dentro del movimiento oficialista.

Lejos de irse en silencio, Mayer decidió explicar públicamente por qué presentó su renuncia irrevocable a la militancia morenista. Y lo hizo lanzando mensajes directos contra las dinámicas internas del partido.

Aunque aclaró que continuará como integrante de la bancada de Morena en San Lázaro y seguirá respaldando el proyecto de la llamada Cuarta Transformación, reconoció que el desgaste personal terminó por rebasarlo.

“Me estaban presionando para alinearme”: Sergio Mayer sobre renuncia a Morena

Uno de los puntos más delicados de sus declaraciones fue cuando habló de los grupos internos que operan dentro del partido. Mayer aseguró que constantemente recibía presiones para definirse políticamente con ciertas corrientes o liderazgos.

Según explicó, el problema no era únicamente la diferencia de opiniones, sino el ambiente que se genera cuando alguien intenta mantenerse independiente dentro de Morena.

"Sí hubo algunos temas de maltrato; creo que hubo rudeza innecesaria en muchos temas, ustedes lo han visto, y no tengo ninguna necesidad de ello", apuntó.

El diputado dijo que quería conservar libertad para dialogar con distintos actores sin que eso fuera interpretado como una traición o un posicionamiento político interno. Sin embargo, aseguró que esa postura terminó colocándolo “en medio del fuego cruzado”.

“Ni de aquí, ni de allá”, resumió.

🚨💥 “¡No voy a tragar sapos!” Sergio Mayer revienta contra Morena y revela maltratos, presiones y “rudeza innecesaria” dentro del partido tras pedir licencia para ir a La Casa de los Famosos. Acusa guerra interna y fuego cruzado en la 4T. pic.twitter.com/i1UaSvlcgP — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) May 22, 2026

La polémica por reality show detonó el conflicto

Mayer también reveló que gran parte de las fricciones comenzaron cuando pidió licencia temporal a su curul para participar en un programa televisivo.

Aunque para algunos dentro de Morena aquello fue visto como una decisión frívola o poco seria, el legislador consideró excesiva la reacción que encontró dentro del partido.

Incluso acusó haber sido víctima de maltrato político y de una actitud que calificó como innecesariamente agresiva.

“En política dicen que hay que tragar sapos, pero yo no tengo necesidad de eso”, lanzó.

Mayer niega huida por investigaciones o señalamientos

En medio de las recientes polémicas por acusaciones provenientes de Estados Unidos contra personajes ligados al oficialismo, Mayer también salió al paso de las especulaciones.

Rechazó que su salida de Morena tenga relación con algún temor a investigaciones o problemas legales. Afirmó que no enfrenta señalamientos en México ni en Estados Unidos y sostuvo que incluso mantiene vigente su visa.

“Yo no le debo nada a nadie”, afirmó.

Con ello intentó cortar de raíz las versiones que lo señalaban como uno más de los políticos que buscan tomar distancia del partido en momentos de presión internacional.