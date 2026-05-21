La lujosa finca de la senadora Mariela Gutiérrez desata ataque contra reporteros: Les roban equipo al ejercer su labor

El ejercicio del periodismo de investigación volvió a derivar en un escenario de violencia e intimidación dentro del Estado de México. Un grupo integrado por tres informadores fue blanco de agresiones físicas y verbales mientras realizaban coberturas de campo para registrar un inmueble residencial de grandes dimensiones vinculado de forma directa con la funcionaria de la Cámara Alta, Mariela Gutiérrez.

De acuerdo con los hallazgos recabados por el equipo de reporteros, la finca en cuestión cuenta con un avalúo comercial estimado en una cifra superior a los 36 millones de pesos. Este monto económico ha despertado alertas y cuestionamientos profundos debido a la marcada discrepancia que mantiene con los informes financieros de la funcionaria del partido oficialista.

Contradicciones en la declaración patrimonial de Mariela Gutiérrez en el Senado

El punto medular del trabajo periodístico radica en el choque de datos oficiales. Al revisar minuciosamente la documentación correspondiente a la declaración patrimonial de Mariela Gutiérrez en el Senado, la cual fue entregada de manera formal en el periodo que comprende los años 2024 y 2025, la servidora pública asentó bajo protesta de decir verdad que carece de inmuebles a su nombre.

Exhiben mansión oculta de senadora de @PartidoMorenaMx; agreden a periodistas que la documentaban



Tres periodistas fueron intimidados y despojados de su dron tras documentar una lujosa residencia de la senadora Mariela Gutiérrez en el #Edomex. La propiedad está valuada en más de… pic.twitter.com/OHgtI4P3tz — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 21, 2026

Dentro de esos registros institucionales, la legisladora del PartidoMorenaMx afirmó textualmente que no posee ninguna propiedad inmobiliaria, ningún vehículo motorizado para su traslado, así como tampoco ningún tipo de deuda financiera pendiente de liquidación. Esta postura de austeridad absoluta en los papeles contrasta drásticamente con la edificación de alta plusvalía que los comunicadores lograron ubicar en territorio mexiquense.

Ataque a comunicadores y el robo de dron a periodistas de investigación

La documentación del hallazgo se vio interrumpida de forma violenta cuando los reporteros fueron interceptados en la vía pública. Los agresores salieron directamente de las inmediaciones de la finca millonaria en el instante en que se percataron de las labores de registro visual, iniciando un altercado físico con el propósito de frenar la indagatoria.

Durante el ataque, los involucrados amedrentaron a los reporteros y consumaron el robo de dron a periodistas de investigación, despojándolos de la herramienta con la que obtenían las tomas aéreas de la estructura.

Tras los hechos, las víctimas acudieron ante las instancias judiciales correspondientes para interponer una querella de carácter penal por las lesiones recibidas y la pérdida de sus herramientas de trabajo.

Familiares de la senadora serían los presuntos agresores

En dicha acusación legal, señalaron de forma directa e individualizada a los parientes consanguíneos de la legisladora federal como los autores materiales del altercado.

Eduardo Buendía, integrante de la organización Mexicanos Contra la Corrupción, fijó una postura respecto a este suceso, el cual pone en evidencia el constante peligro y los riesgos severos que encaran cotidianamente los integrantes del gremio periodístico en el país cuando efectúan pesquisas relacionadas con presuntas irregularidades económicas o conductas de abuso cometidas por personajes del ámbito político actual.

