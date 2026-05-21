Gobierno confirma ficha roja de la Interpol contra Rubén Rocha Moya por nexos con el narcotráfico

El escándalo político que vincula a funcionarios de Sinaloa con el crimen organizado escaló de forma definitiva al plano internacional. Durante la conferencia mañanera de este jueves de la presidenta Claudia Sheinbaum, se confirmó que la Interpol giró una ficha roja en contra de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, y otros nueve funcionarios más de aquella entidad, quienes han sido señalados por autoridades norteamericanas como sospechosos de tener nexos con cárteles del narcotráfico.

Esta alerta internacional se deriva de una orden de aprehensión generada formalmente por la Fiscalía de Nueva York, lo que activa los protocolos de captura en más de 190 países. “Hay una orden de aprehensión por parte del gobierno de Estados Unidos, eso hace que se alerten fichas rojas por parte de la Interpol […] si ellos llegaran a salir de México, otros países […] pudieran llegar a detenerlos”,explicó la presidenta durante el informe en Palacio Nacional sobre los alcances jurídicos de la medida.

En la mañanera de este jueves se confirmó que existe una ficha roja de Interpol contra Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios de Sinaloa, señalados por autoridades de EU por presuntos nexos con el narcotráfico.



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¿Dónde está Rubén Rocha Moya? Su paradero es desconocido

Desde hace 20 días que se desconoce el paradero del gobernador con licencia Rocha Moya. Esto, después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo señalara por presuntos vínculos con la facción de "Los Chapitos", brazo del Cártel de Sinaloa.

¿Dónde está @rochamoya_? El reto de la política mexicana



El gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, simplemente desapareció de la escena pública tras los serios señalamientos en Estados Unidos sobre sus presuntos nexos con el crimen organizado. Mientras su estado… pic.twitter.com/6bBDwpaNK5 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 21, 2026

Al ser cuestionada de manera directa sobre el paradero actual de Rocha Moya y de los demás funcionarios y exfuncionarios imputados por el gobierno de Estados Unidos bajo sospecha de presuntos vínculos con los cárteles mexicanos, la presidenta se deslindó de cualquier responsabilidad de custodia o monitoreo sobre los acusados, asegurando que el Ejecutivo no tiene la obligación legal de mantener una vigilancia sobre ellos.

“La fiscalía abre una investigación, entonces, ellos desarrollarán su investigación, pero no hay nada legal que nos obligue a que nosotros tengamos una vigilancia particular sobre alguna… con las personas”, sostuvo tajantemente la mandataria.

Cabe destacar que, hasta el momento, tanto Gerardo Mérida, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa y Enrique Díaz Vega, exsecretario de Finanzas se encuentran bajo custudia de las autoridades norteamericanas.

