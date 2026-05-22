¡Qué no te agarren en curva! Así queda el Hoy No Circula este viernes

El programa Hoy No Circula aplicará este viernes 22 de mayo de 2026 en la Ciudad de México y en varios municipios del Estado de México con el objetivo de reducir la contaminación ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México.

De acuerdo con las reglas del programa, los vehículos que NO podrán circular este viernes son:



Engomado azul

Terminación de placas 9 y 0

Holograma 1 y 2

La restricción aplica desde las 5:00 de la mañana y hasta las 10:00 de la noche.

Los autos con holograma 0 y 00, así como vehículos eléctricos e híbridos, están exentos del programa y sí pueden circular normalmente.

Hoy No Circula Viernes engomado azul|CAMe

¿En qué municipios del Edomex aplica el Hoy No Circula?

Además de las 16 alcaldías de la CDMX, el programa también se aplica en municipios conurbados del Estado de México.

Los municipios donde opera el Hoy No Circula son:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla

Tultitlán

Valle de Chalco

Las autoridades recomiendan revisar el holograma y la terminación de placas antes de salir para evitar sanciones.

La verificación vehicular es obligatoria después de realizar alta, cambio o renovación de placas. 🚗

Recuerda: cuentas con 30 días naturales a partir de la expedición de tu tarjeta de circulación.

📲 Agenda tu cita: https://t.co/c2L6TS9OyK#VerificaciónVehicular pic.twitter.com/VX9DkLCILM — Control de la Contaminación Atmosférica (@DGPCCA_Edomex) May 21, 2026

¿Cuánto cuesta la multa por no respetar el Hoy No Circula?

Si un conductor incumple con el programa Hoy No Circula puede recibir una multa económica considerable.

En 2026, la sanción va de los 20 a 30 UMA, lo que equivale aproximadamente a entre 2 mil 300 y 3 mil 400 pesos mexicanos, dependiendo de la infracción y la autoridad que aplique la sanción.

Además de la multa, el vehículo puede ser remitido al corralón, lo que incrementa todavía más el gasto por arrastre y estancia.

¿Qué vehículos están exentos del programa?

Hay algunos automóviles que sí pueden circular todos los días, incluso cuando aplica el Hoy No Circula.

Entre ellos están:



Vehículos eléctricos

Autos híbridos

Vehículos con holograma 0 y 00

Motocicletas

Transporte público

Vehículos de emergencia y servicios médicos

También algunos autos foráneos pueden circular dependiendo de su verificación y permisos ambientales.

¿Habrá Doble Hoy No Circula?

Hasta el momento no se ha activado contingencia ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México, por lo que el programa opera de manera normal este viernes 22 de mayo, mientras que la Dirección de Monitoreo Atmosférico informó que la calidad del aire en la Ciudad es aceptable.

Sin embargo, autoridades ambientales recomiendan mantenerse atentos a los reportes de calidad del aire, ya que en caso de contingencia podría aplicarse el Doble Hoy No Circula con restricciones adicionales.