31 de mayo Día Mundial Sin Tabaco, mueren más de 8 millones de personas al año

Este 31 de mayo se designó como el Día Mundial Sin Tabaco con el fin de crear conciencia entre la sociedad sobre los daños que causa el tabaco en la vida de las personas y el daño que causa al planeta.

La Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, señalan que el impacto nocivo de la industria del tabaco sobre el medio ambiente es enorme y va en aumento, lo que añade una presión innecesaria sobre los ya escasos recursos y frágiles ecosistemas de nuestro planeta.

Los organismos externaron que el tabaco mata a más de 8 millones de personas cada año y destruye nuestro medio ambiente, dañando aún más la salud humana, a través del cultivo, la producción, la distribución, el consumo y los desechos posteriores al consumo.

Primera causa para desarrollar cáncer de pulmón

Más allá de ser la primera causa para el desarrollo del cáncer pulmonar, el consumo de tabaco ocasiona daños a casi todos los órganos de nuestro cuerpo, provocando que las tasas generales de fallecimientos por cáncer de los fumadores sean dos veces más altas que las de los no fumadores, y el riesgo de muerte por cáncer de los fumadores empedernidos sea cuatro veces mayor que el de los no fumadores, por lo que no empezar a fumar o consumir tabaco en cualquiera de sus formas, o abandonar este hábito pernicioso, trae beneficios inmediatos a la salud, e incrementa la expectativa y calidad de vida.

Afectaciones al medio ambiente

“se han talado 600 millones de árboles para hacer cigarros, 200 mil hectáreas de suelo, 84 millones de toneladas de misiones de co2 liberadas a la atmósfera que elevan la temperatura mundial, además de que se utilizan 22 mil millones de litros de agua para fabricar cigarros”, apuntó la Organización Mundial de la Salud.

El tabaco representa al menos el 30% de todas las muertes por cáncer

“Aunque la nicotina en sí no produce cáncer, el humo del tabaco contiene al menos 70 sustancias químicas cancerígenas, y el tabaquismo representa al menos el 30% de todas las muertes por cáncer. Las tasas generales de muerte por cáncer de los fumadores son dos veces más altas que las de los no fumadores, y el riesgo de fallecimiento por cáncer de los fumadores empedernidos es cuatro veces mayor que el de los no fumadores”, National Institute of Drug Abuse de los Estados Unidos.

El consumo de tabaco se vincula con el cáncer de boca, faringe, laringe, esófago, estómago, páncreas, cérvix, riñón y vejiga, así como con las leucemias mieloides agudas.

El cigarro factor de riesgo para presentar EPOC

Fumar cigarrillos es el factor de riesgo más importante para la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).

Consumo de tabaco envenena el agua

En este 31 de mayo, Día Mundial Sin Tabaco, la OMS, subraya que “el cultivo, la fabricación y el consumo de tabaco envenenan el agua, el suelo, las playas y las calles de las ciudades con productos químicos, residuos tóxicos, colillas, incluidos los microplásticos, y residuos de cigarrillos electrónicos”.

“No caigas en el intento de la industria tabacalera de tratar de distraer la atención de sus daños ambientales mediante el “greenwashing” (prácticas para dar la falsa imagen de empresa preocupada por el medio ambiente) de sus productos a través de donaciones a iniciativas de sostenibilidad y la presentación de “estándares” ambientales establecidos por a menudo por ella misma, externó la OMS.

“la industria del tabaco se está beneficiando de la destrucción del medio ambiente y tiene que rendir cuentas por la destrucción medioambiental y pagar por los residuos y los daños, incluyendo la recuperación del costo de la recogida de estos residuos”, argumentó el organismo de la salud.

Contribuye a aumentar los niveles de contaminación

“el humo del tabaco contribuye a aumentar los niveles de contaminación del aire y contiene tres tipos de gases de efecto invernadero”, informó la OPS.

Los organismos de la salud piden a “los gobiernos y los responsables políticos” para que apoyen “a los agricultores de tabaco para que cambien a medios de vida alternativos y más sostenibles con el fin de reducir el impacto medioambiental del cultivo, secado y fabricación del tabaco, al tiempo que siguen aplicando medidas de control del tabaco”