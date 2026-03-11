De la arena a la alfombra roja: 5 datos reales que ‘Sirat’ no te contó sobre el desierto

Hay películas que no te explican el paisaje: te lo echan encima. Eso hace 'Sirat', la cinta de Oliver Laxe nominada a los Premios Oscar 2026, que sigue a un padre y a su hijo en el sur de Marruecos mientras buscan a Mar, la hija y hermana desaparecida, entre raves, polvo y rutas cada vez más hostiles. El largometraje sitúa esa búsqueda en las montañas y el desierto del sur marroquí, donde el terreno deja de ser postal y se vuelve prueba.

Pero justo ahí está una de las cosas más interesantes de la película: mientras te arrastra por esa travesía física y emocional, casi no se detiene a explicar qué es en realidad ese desierto. El resultado funciona en pantalla, sí, aunque también deja fuera varios datos que vuelven todavía más potente lo que se ve.

Porque el Sahara no es solo fondo ni decorado. Es un territorio inmenso, duro, vivo y cargado de historia, donde conviven ecosistemas frágiles, comunidades que dependen del agua y hasta fenómenos atmosféricos que impactan a otros continentes. Y si vas a entrarle a 'Sirat', esos detalles hacen que el viaje pese todavía más.

El Sahara no es solo arena y dunas infinitas

Una de las imágenes más repetidas sobre el desierto es la de un mar interminable de dunas. Pero el Sahara real es mucho más complejo: incluye mesetas, llanuras rocosas, montañas, oasis y zonas de vegetación dispersa. Se le describe como el desierto cálido más grande del mundo, con una geografía mucho más variada de lo que suele mostrar el cine.

Eso importa porque cambia la lectura del paisaje en 'Sirat'. Lo que parece vacío absoluto en pantalla en realidad forma parte de un territorio mucho más diverso y cambiante, donde el relieve también determina el aislamiento, el tránsito y el riesgo.

El desierto más grande del planeta

El Sahara cubre alrededor de 8.6 millones de kilómetros cuadrados, una dimensión bastante difícil de dimensionar y que ayuda a entender por qué en tantas historias filmadas ahí el entorno termina imponiéndose sobre los personajes. No es casualidad que en 'Sirat' la sensación dominante sea la de pequeñez.

La escala del Sahara también explica algo que la película transmite sin palabras: en un territorio así, perderse no es solo una posibilidad, sino una amenaza real ligada a distancia, clima extremo y escasez de puntos habitables.

Los oasis sostienen vida en medio del desierto

Otro dato potente es que ese desierto no está completamente vacío. En el sur de Marruecos, la UNESCO destaca que los oasis funcionan como sistemas que protegen el territorio de la desertificación y sostienen biodiversidad y población local, que depende sobre todo de la agricultura.

El desierto de 'Sirat' no solo es un espacio de tránsito o extravío, también es un lugar donde la vida sobrevive en equilibrio frágil. Y ese equilibrio hoy enfrenta presión por el clima y la disponibilidad de agua. El Banco Mundial ha advertido sobre los desafíos ambientales que enfrentan los oasis marroquíes, mientras Reuters reportó que Marruecos aceleró inversiones en infraestructura hídrica tras años de sequía, aunque en enero de 2026 el gobierno declaró el fin de una sequía prolongada después de lluvias invernales abundantes.

El polvo del Sahara cruza el Atlántico y llega hasta la selva amazónica

El desierto tampoco está aislado del resto del mundo. La NASA documentó que una parte del polvo del Sahara viaja a través del Atlántico y llega a la Amazonia, donde transporta fósforo que ayuda a compensar nutrientes perdidos por la lluvia y las inundaciones.

Lo que parece puro silencio también participa en procesos atmosféricos y ecológicos a escala planetaria. 'Sirat' no lo cuenta, pero esa dimensión invisible vuelve al Sahara todavía más fascinante.

El desierto también carga historia, fronteras y tensión política

Hay otro nivel que la película apenas sugiere: el político. La historia ocurre en el sur de Marruecos, una región que remite a un universo marcado por rutas, fronteras y por la cercanía del conflicto del Sáhara Occidental, donde la Misión de Naciones Unidas para el referéndum en el Sahara Occidental (MINURSO), sigue desplegada desde 1991 para supervisar el alto al fuego y apoyar un proceso político.

Eso vuelve al desierto algo más que una experiencia espiritual o física. También revela que es un territorio cargado de disputa, memoria y tensión histórica. Y quizá por eso en 'Sirat' el paisaje nunca se siente neutral: pesa, empuja y obliga a avanzar aunque no haya ninguna certeza al frente.