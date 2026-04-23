Tecate impulsa la reintegración laboral con “Welcome Back, Paisano”

En 2025, más de 160 mil mexicanos fueron repatriados desde Estados Unidos, muchos de ellos enfrentando barreras inmediatas para su reintegración laboral y social. Frente a este panorama, Tecate lanza “Welcome Back, Paisano”, una plataforma que busca posicionarse como habilitadora de oportunidades para una de las fuerzas laborales más relevantes y subatendidas del país.

Desarrollada en alianza con FUNDES y Tiendas SIX, la iniciativa articula un modelo integral de empleabilidad que combina capacitación técnica, acompañamiento durante 24 meses y acceso directo a oportunidades dentro de su propio ecosistema comercial. En su fase inicial, Tecate asume el compromiso de emplear a más de 100 personas repatriadas, estableciendo un punto de partida para escalar el programa a nivel nacional.

“Welcome Back Paisano” emplea a repatriados mexicanos|Tecate

Tecate busca detonar el desarrollo local

El enfoque va más allá de la inserción laboral inmediata. La marca propone un cambio de narrativa: reconocer el regreso no como una condición de vulnerabilidad, sino como un activo económico y social. A través de esta plataforma, se busca poner en valor la experiencia, resiliencia y capacidades adquiridas por quienes retornan, integrándolos como agentes que pueden detonar desarrollo local y fortalecer comunidades.

Con el respaldo de FUNDES, que aporta metodología y experiencia en desarrollo sostenible, el programa apuesta por una reintegración medible y de largo plazo. En paralelo, la expansión de Tiendas SIX se convierte en un vehículo operativo para amplificar el impacto, generando nuevas oportunidades de empleo y emprendimiento en distintas regiones del país.

Genera oportunidades individuales|Tecate

“Welcome Back, Paisano” forma parte de la estrategia de sustentabilidad “Brindar un Mundo Mejor” de HEINEKEN México, particularmente en su eje de impacto social. Sin embargo, su valor radica en cómo Tecate logra traducir este marco en acciones tangibles desde su operación diaria.

En este contexto, la marca no solo se suma a la conversación pública sobre migración y retorno, sino que propone un modelo accionable que conecta propósito, negocio e impacto medible. Una apuesta que, además de generar oportunidades individuales, contribuye directamente a la reconstrucción del tejido económico y social en las comunidades donde opera.