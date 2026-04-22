Andrea Muñoz de Venga la Alegría sale del hospital: Buscan reclasificar delito a tentativa de feminicidio

Tras días de incertidumbre y una intervención médica de urgencia, se confirmó que Andrea Muñoz, editora de "Venga la Alegría" y colaboradora en TV Azteca, finalmente dejará el hospital, mientras su defensa legal prepara una ofensiva para que el ataque no quede impune bajo cargos menores.

Yessica Andrea Muñoz, integrante del equipo de edición de Venga la Alegría Fin de Semana, recibirá el alta médica del Hospital Ángeles del Pedregal este miércoles tras mostrar una evolución favorable luego de las agresiones sufridas el pasado domingo 19 de abril.

A pesar de regresar a casa, la batalla legal apenas comienza, pues las lesiones provocadas por el conductor de una plataforma digital pusieron en riesgo su vida y su integridad física.

🚨 Nuestra compañera de TV Azteca y editora de “Venga la Alegría” (@VengaLaAlegria), Andrea Muñoz, fue agredida brutalmente por un conductor de taxi por aplicación en la CDMX. Para conocer su estado de salud, Federico Anaya nos cuenta cómo se encuentra



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Agreden a Andrea Muñoz de Venga la Alegría; su defensa busca "tentativa de feminicidio"

Actualmente, la carpeta de investigación se encuentra radicada en el Ministerio Público de la Coordinación Territorial en Magdalena Contreras. Inicialmente, las autoridades clasificaron el expediente bajo el delito de lesiones en segundo grado; sin embargo, el equipo legal de Andrea ha manifestado que buscarán la reclasificación del delito de manera inmediata.

La defensa argumenta que, dada la gravedad de la agresión (que incluyó una cirugía en el ojo izquierdo), el ataque debe ser juzgado como feminicidio en grado de tentativa. Esta reclasificación es clave para garantizar una pena más severa y evitar que el agresor, identificado como Juan Carlos, pueda evadir la justicia con facilidad.

¿Quién golpeó a la editora de Venga la Alegría? Detalles del responsable

El ataque ocurrió cuando Andrea se dirigía a las instalaciones de TV Azteca para iniciar su jornada laboral. Según los reportes, la editora pidió al chofer de la aplicación que bajara la velocidad o la dejara descender debido a que conducía de manera temeraria. El sujeto reaccionó con violencia física, golpeándola brutalmente antes de darse a la fuga.



El agresor: Identificado como Juan Carlos.

Identificado como Juan Carlos. El vehículo: Un Seat Ibiza color plateado con placas H50BHX .

Un con placas . Estado de la plataforma: La aplicación donde ocurrió el viaje aseguró estar colaborando con las autoridades, aunque el conductor aún no ha sido detenido.

Compañeros de la producción y figuras públicas han utilizado sus plataformas para exigir a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México que agilice la localización del responsable, enfatizando que un "incidente de tránsito" no justifica de ninguna manera la violencia ejercida contra la comunicadora.