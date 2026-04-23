¡Despertó el coloso! Volcán Kilauea entra en erupción y arroja lava que ilumina la madrugada en Hawái

El volcán Kilauea hoy capta la atención mundial luego de entrar en erupción durante la madrugada de este jueves, en lo que ya es su episodio eruptivo número 45 desde diciembre de 2024, según confirmó el Servicio Geológico de Estados Unidos.

Las imágenes captadas son impactantes, ya que en ellas se puede observar fuentes de lava que alcanzan hasta 300 metros de altura, además de columnas de ceniza y humo elevándose hasta los 5 kilómetros sobre el nivel del suelo; cabe decir que este fenómeno ocurrió alrededor de la 1:30 a.m. en la isla Grande de Hawái.

¿Qué está pasando con el volcán Kilauea?

El Kilauea es considerado uno de los volcanes más activos del mundo. De acuerdo con el USGS, su actividad reciente forma parte de una fase eruptiva prolongada que inició el 23 de diciembre de 2024.

Desde entonces, ha registrado decenas de episodios, caracterizados por explosiones intermitentes, emisión de lava y liberación de gases volcánicos. Este nuevo evento destaca por la intensidad de sus fuentes de lava, visibles a varios kilómetros de distancia.

Hawaii’s Kīlauea volcano erupted shortly after 1:30 a.m. Thursday, marking its 45th eruptive episode since Dec. 23, 2024. Lava fountains have reached about 1,000 feet, while ash and smoke rose as high as 16,500 feet. pic.twitter.com/NHdOzyqkTs — Breaking911 (@Breaking911) April 23, 2026

Eripción del volcán Kilauea: ¿Existe peligro para la población?

Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han reportado evacuaciones masivas ni víctimas; sin embargo, expertos advierten que la ceniza volcánica y los gases pueden representar riesgos para la salud, especialmente para personas con problemas respiratorios.

Cabe recordar que el Servicio Geológico de Estados Unidos mantiene monitoreo constante y ha reiterado que, aunque el fenómeno está contenido en áreas volcánicas, la actividad puede cambiar rápidamente.

Kīlauea Eruption Update — Episode 45 of Kīlauea summit lava fountaining began at 1:34 a.m. HST today, April 23, and is ongoing. ⁰ ⁰Lava fountains at the north vent are currently about 700 feet (200 meters) high. Winds are blowing from the north, which suggests that volcanic gas… pic.twitter.com/4RQOB5kdOo — USGS Volcanoes🌋 (@USGSVolcanoes) April 23, 2026

¿Por qué el volcán Kilauea es clave para la ciencia?

El volcán Kilauea no solo es un espectáculo natural, también es un laboratorio vivo; científicos lo estudian para comprender mejor los procesos internos de la Tierra, como el movimiento del magma y la formación de nuevos territorios. Además, su actividad frecuente permite observar en tiempo real cómo evolucionan las erupciones volcánicas, lo que resulta clave para mejorar sistemas de alerta temprana en todo el mundo.

Las erupciones del Kilauea pueden durar desde horas hasta semanas, dependiendo de la presión interna del magma. El USGS continuará informando sobre cualquier cambio significativo en la actividad. Este nuevo episodio vuelve a poner sobre la mesa la fuerza impredecible de la naturaleza; ¿estamos realmente preparados para convivir con fenómenos extremos cada vez más frecuentes?