¡Tragedia en NY! Incendio destruye histórica iglesia de Queens y moviliza a más de 270 rescatistas | VIDEO

Un devastador incendio sacudió el barrio de Astoria, en Queens, Nueva York, luego de que una iglesia de 138 años de antigüedad fuera consumida por las llamas en un siniestro registrado durante la pasada noche.

De acuerdo con el Cuerpo de Bomberos de Nueva York, el fuego se convirtió en un incendio de cinco alarmas, uno de los niveles más altos de emergencia, lo que obligó a una movilización masiva de los equipos de rescate.

NEW VIDEO: A historic 138-year-old church in Queens goes up in flames, sending 6 firefighters to the hospital.



The massive blaze tore through the 2-story church in Astoria as the roof collapsed, sending bricks crashing down onto firefighters battling the fire.



A total of 84… pic.twitter.com/E6bkAuJMSE — Fox News (@FoxNews) April 24, 2026

¿Qué ocurrió durante el incendio en la iglesia de Queens?

El siniestro se propagó rápidamente a través de la estructura de dos pisos, provocando el colapso del techo mientras los bomberos combatían las llamas. De hecho, durante el derrumbe, ladrillos y escombros cayeron sobre los equipos de emergencia, lo que generó momentos de alto riesgo en plena operación.

Las imágenes del incendio, que comenzaron a circular en redes sociales, muestran una escena caótica, con humo denso y fuego envolviendo por completo el histórico inmueble.

At about 6:45 p.m. Thursday, the FDNY responded to reports of a fire at the First Reformed Church of Astoria at 27-26 12th Street in Queens. Units arrived and observed heavy fire in a vacant two-story rectory. The fire rapidly extended to the church, and units moved into both… pic.twitter.com/cQOewqJ1kl — FDNY (@FDNY) April 24, 2026

El Departamento de Bomberos de la Ciudad de Nueva York (FDNY por sus siglas en ingles) confirmó que al menos seis bomberos fueron trasladados a hospitales, principalmente por lesiones derivadas del colapso y el intenso esfuerzo físico.

Hasta el momento, las autoridades reportan que ninguna de las heridas pone en riesgo la vida, aunque los afectados permanecen bajo observación médica.

Operativo masivo para controlar el incendio en Queens

Para hacer frente a la emergencia, se desplegó un impresionante operativo:



84 unidades de emergencia



Más de 270 elementos entre bomberos y personal médico (EMS).



El incendio requirió varias horas de intensas labores para ser controlado, debido a la magnitud del fuego y la antigüedad de la construcción. Cabe señalar que el inmueble, con más de un siglo de historia, es considerado un símbolo arquitectónico y comunitario en Astoria, formando parte del patrimonio local de Queens.

Las autoridades aún investigan las causas del incendio, mientras se evalúan los daños estructurales y la posible pérdida total del edificio. El siniestro deja una imagen impactante: una pieza de historia reducida a cenizas y varios rescatistas heridos en el cumplimiento de su labor; ¿qué medidas se deben reforzar para proteger edificios históricos ante este tipo de emergencias?

