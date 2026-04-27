¿Viajero del tiempo advirtió el nombre del tirador contra Donald Trump en cena de corresponsales? Esto dice la ciencia

Tras el tercer atentado contra Donald Trump en la cena de corresponsales de la Casa Blanca, algunos usuarios en redes sociales cuestionan la posibilidad de que un supuesto viajero en el tiempo haya podido adelantar el nombre del atacante que entró al hotel Washington Hilton.

¿Quién es Cole Allen y por qué se le vincula con un viaje en el tiempo?

Cole Allen entró con al menos dos armas de fuego al lugar donde estaban el presidente de Estados Unidos, así como su esposa Melania Trump, el vicepresidente J.D. Vance, el secretario de Estado Marco Rubio, entre otros renombrados funcionarios. Un agente del Servicio Secreto resultó lesionado a raíz de esta agresión ocurrida la noche del sábado 25 de abril.

El misterioso mensaje en X de Henry Martínez: ¿predicción o truco digital?

Una cuenta en la red social X con el usuario Henry Martínez tiene una única publicación con el nombre “Cole Allen”. Lo llamativo es la fecha de publicación: 21 de diciembre de 2023, dos años y cuatro meses antes del atentado en Washington.

Cole Allen — Henry Martinez (@HenryMa79561893) December 22, 2023

Tras lo sucedido en la cena de corresponsales de la Casa Blanca, usuarios en internet volvieron viral el mensaje y cuestionaron si se trataba de un viajero en el tiempo.

Qué dice la NASA y la teoría de Einstein sobre los viajes al pasado

La NASA asegura que sí existen los viajes en el tiempo, pero no como lo hemos visto en infinidad de películas. Actualmente, solo podemos viajar en el tiempo al futuro, al ritmo de un segundo por segundo. Pero otras muestras se ven en el pasado: son las estrellas y galaxias, que están tan lejos, que su resplandor toma mucho tiempo para que lo podamos ver desde la Tierra.

Albert Einstein propuso la teoría de la relatividad, que en resumen establece que el tiempo y el espacio están ligados. Además, estableció que nada puede viajar más rápido que la velocidad de la luz, que es de aproximadamente 300 mil kilómetros sobre segundo.

Entonces, para poder viajar en el tiempo, de acuerdo con la teoría de Einstein, mientras más rápido viajemos, experimentamos el tiempo de una forma más lenta, lo cual imposibilita viajar al pasado.

Nombres en tendencia y cuentas privadas: cómo funcionan los engaños en redes sociales

Algunas personas en internet se dedican a publicar nombres de famosos o de políticos en cuentas privadas de redes sociales y, cuando ocurre una noticia que involucra a uno de esos nombres, borran los demás publicados y sólo dejan el nombre del famoso en tendencia.

This technique is well known:



1) create an account

2) set the profile to private with hidden posts

3) write posts with names or events (e.g. the date of the Pope's death)

4) if the event happens, you delete everything else and leave only the matching one

5) make the profile… https://t.co/h8XYW5frEX pic.twitter.com/3Q3kgcM20I — David Puente (@DavidPuente) April 26, 2026

Otra cuenta similar en X publicó el nombre de Gavin Newsom, gobernador de California. ¿El motivo? Cosechar seguidores en redes sociales, destaca el periodista David Puente.