Niño con autismo ingresa con su bicicleta a un túnel de China: VIDEO del rescate que conmueve al mundo

Un momento de elevado riesgo para un menor, se convirtió en una auténtica historia de humanidad. Sucedió en China, luego ce que un equipo de policías de tránsito logró el exitoso rescate de un niño con autismo que abordo de su bicicleta ingresó en un túnel vehicular.

El hecho, que rápidamente se viralizó en redes sociales, muestra cómo los oficiales de tránsito de la ciudad de Hangzhou, al este de China, actuaron con rapidez para poner a salvo al menor de edad. Este rescate fue destacado por usuarios en redes sociales como un ejemplo de intervención sensible ante las personas con autismo.

Rescate de niño con autismo: ¿Qué pasó dentro del túnel en China?

De acuerdo con reportes de autoridades locales, el menor de edad ingresó por su cuenta a un túnel destinado exclusivamente para vehículos, lo que representaba un enorme riesgo debido al tránsito constante.

Al percatarse de la situación, agentes de tránsito intervinieron de inmediato detuvieron la circulación en la zona, además de que guiaron al niño fuera del túnel y así evitaron que fuera atropellado. Cabe decir que el operativo se realizó en cuestión de minutos, reduciendo el peligro.

Más allá del rescate, lo que ha generado mayor impacto es la forma en que los oficiales actuaron. Los agentes no solo protegieron al menor, también lo tranquilizaron con paciencia, además de que mantuvieron una actitud empática y permanecieron con él hasta localizar a su familia.

VIDEO VIRAL: Rescate de niño con autismo en túnel de China

El incidente refleja dos elementos clave que han captado la atención global; primero, la vulnerabilidad de menores con condiciones del espectro autista en entornos urbanos y segundo, la importancia de contar con protocolos de atención y empatía por parte de autoridades.Especialistas señalan que los niños con autismo pueden desorientarse fácilmente, lo que incrementa el riesgo en espacios como avenidas o túneles.

Este caso pone sobre la mesa la necesidad de fortalecer la seguridad vial y la atención a personas vulnerables, especialmente en ciudades con alto flujo vehicular; también resalta el papel de las autoridades en situaciones críticas, donde la rapidez y la sensibilidad pueden marcar la diferencia entre la vida y la tragedia. La historia tuvo un final positivo, pero deja una reflexión importante para México: ¿estamos preparados como sociedad para proteger a quienes más lo necesitan en espacios públicos?