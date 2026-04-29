Una inquietante y misteriosa serie de casos con científicos muertos o desaparecidos enciende las alertas en Estados Unidos; desde 2022, ya suman un total de 12 casos.

La mayoría de ellos, estaban vinculados a proyectos clasificados ya sean a programas nucleares, espaciales o investigaciones sensibles, una situación que ya desató una serie de investigaciones oficiales, además de un intenso debate en Washington.

¿Por qué preocupan los casos de científicos muertos o desaparecidos en Estados Unidos?

Legisladores estadounidenses advirtieron acerca del posible impacto en la seguridad nacional. La congresista Anna Paulina Luna afirmó que “algo está pasando”, mientras que Nancy Mace cuestionó públicamente: “¿Quién mató a los científicos?”.

El Comité de Supervisión de la Cámara de Estados Unidos, encabezado por James Comer, ya investiga varios de los casos y solicitó información a agencias como el Buró Federal de Investigaciones (FBI), el Pentágono y el Departamento de Energía de Estados Unidos.

El temor, que resaltan uruarios en redes sociales, es que estas muertes o desapariciones representen una amenaza para el personal con acceso a información estratégica.

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¿Quiénes son algunos de los científicos muertos o desaparecidos en Estados Unidos?

Conforme a la agencia CNN, uno es físico nuclear y profesor del MIT que fue asesinado a tiros frente a su residencia en Massachusetts. Otro es un general retirado de la Fuerza Aérea desapareció de su casa en Nuevo México; además de un ingeniero aeroespacial desapareció durante una excursión en Los Ángeles.

Entre los casos más relevantes destacan investigadores con vínculos con sistemas o laboratorios nucleares, además de aeroespaciales de Estados Unidos; cuatro casos se registraron en California, cuatro en Nuevo México y dos en Massachusetts.

Frank Maiwald y Michael Hicks, científicos de la NASA Laboratorio de Propulsión a Chorro ( JPL )



Monica Reza, experta en materiales, desaparecida en 2025



Carl Grillmair, astrofísico asesinado frente a su casa en California

En Nuevo México, Anthony Chavez, Melissa Casias y Steven Garcia desaparecieron con cuatro meses de diferencia en 2025, estas personas estabn relacionadas con Los Alamos National Laboratory, clave en el desarrollo nuclear de Estados Unidos.

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Hasta ahora, no existe una evidencia concluyente de una conexión entre todos los casos. En varios de ellos, las autoridades destacan la intervención de terceros, mientras que en otros sí hay sospechosos identificados.

Incluso el mismo presidente Donald Trump señaló que podría tratarse de una “coincidencia”; sin embargo, expertos advierten que el conocimiento en áreas como energía nuclear o tecnología espacial es altamente codiciado a nivel mundial, lo que mantiene abiertas muchas líneas de investigación.

Agencias como la NASA asegura que no hay indicios de una amenaza generalizada, mientras que familiares de algunas víctimas han rechazado teorías conspirativas. Aun así, el Congreso de Estados UInidos mantiene el seguimiento de los casos ante la posibilidad de riesgos para la seguridad científica del país.

La combinación de muertes, desapariciones y vínculos con proyectos sensibles de Estados Unidos, genera una enorme inquietud tanto en la política como en la misma opinión pública. Por ahora, las investigaciones continúan y con muchas más preguntas que respuestas; ¿crees que se trata de casos aislados o de un patrón que aún no se ha revelado?