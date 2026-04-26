¡Un cambio radical! Influencer se somete a cirugía de 10 horas para transformar su rostro; por esto lo hizo

La creadora de contenido tailandesa, Pugun Wisad ha dejado a sus seguidores en shock tras someterse a una serie de cirugías plásticas para transformar por completo su rostro, una decisión que la ha convertido en un fenómeno viral en redes sociales, pero ¿cuál es la verdadera razón de su transformación?

En redes sociales, se especulaba que la operación de Pugun Wisad fue porque se sentía fea al lado de su pareja Ruslan, quien es considerado un creador de contenido muy atractivo.

"Me hacía sentir muy insegura": Pegubn Wisad revela la razón por la que se operó el rostro

En un video de redes sociales, la joven tailandesa decidió romper el silencia sobre los motivos reales por los que decidió transformar todo su rostro.

Al comenzar el video, Pugun Wisad reveló que el modificar su rostro fue una decisión que ella tomó, a pesar de que su esposo le decía que no lo hiciera.

"Quiero decirles que todo fue mi decisión. Mi esposo me dijo un billón de veces que dejara de hacerlo, pero yo elegí hacerlo por mí misma", compartió la creadora de contenido.

Pugun reveló que se sentía insegura con su rostro cuando salía en cámara, sin importar el ángulo en el que se le fotografiara o filmara.

"Mi nariz tenía un problema, no estaba recta. Me hacía sentir muy insegura cuando estaba frente a la cámara", explicó en su video.

Además, la creadora de contenido aseguró ser una persona que odia las cirugías, pues se considera alguien sensible y que realmente no le gusta el dolor, por lo que decidió operarse todo en una sola visita al quirófano.

Críticas y comparaciones: El acoso en redes sociales que recibe Pugun Wisad

A pesar de que Pugun Wisad aclaró que las cirugías estéticas se las había hecho únicamente por ella, reveló que en la primera cita con su pareja, Ruslan, se sintió insegura ya que él era muy guapo.

A lo largo de los años, Pugun y Ruslan han compartido detalles y momentos importantes de su relación en redes sociales, donde constantemente ella recibe críticas por su aspecto físico, incluso aseguran que la creadora de contenido se ve mucho más grande que su esposo.