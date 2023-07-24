5 muertos y 11 heridos por disturbios en una cárcel de Ecuador

Cinco reos muertos y otros 11 heridos dejaron varios enfrentamientos el fin de semana entre bandas criminales en una cárcel de la ciudad ecuatoriana de Guayaquil en Ecuador, mientras agentes de seguridad eran retenidos por internos en otros recintos carcelarios, informó el gobierno el domingo.

Los choques entre grupos de delincuencia organizada (GDO) se registraron entre la tarde del sábado y el domingo en el Centro de Privación de Libertad Guayas Número 1, dijo una nota oficial, que reportó que se activó un comité de crisis entre la policía, fuerzas armadas y los cuerpos de vigilancia penitenciaria.

Agentes de seguridad penitenciaria estaban retenidos el domingo por los grupos criminales en otras regiones de Ecuador, en los penales de Cotopaxi, Azuay, Cañar y El Oro. "Los servidores retenidos están en buen estado", informó el reporte. Por su parte las personas heridas fueron evacuadas hacia hospitales y están fuera de peligro.

Ecuador ha sufrido una seguidilla de graves motines carcelarios desde 2021, que se han saldado con la muerte de cientos de reclusos. El gobierno ha atribuido la violencia a las luchas de poder entre bandas vinculadas al narcotráfico.

Violencia en la Penitenciaría. Enfrentamientos entre reos ocurridos este fin de semana dejan cinco muertos y once heridos en la cárcel de Guayaquil. pic.twitter.com/J960BfgYZa — LaHistoria (@lahistoriaec) July 24, 2023

Violencia en Ecuador

Ecuador cerró 2022 con su peor registro de violencia criminal. En el país se reportaron 4 mil 603 muertes violentas, lo que significó una tasa de 25 casos por cada 100 mil habitantes. El crecimiento es exponencial, puesto que en 2021, la tasa oficial fue de 13.7 muertes, es decir, en un año el incremento fue de 82.5%.

Según el gobierno de Ecuador la crisis tiene su origen en el crecimiento e influencia del narcotráfico en el país. Así como en el "debilitamiento deliberado" de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) durante los gobiernos anteriores.

Hasta el cierre de 2022, la Policía de Ecuador incautó 201.3 toneladas de drogas. Si bien, los decomisos no superan a los de 2021, la cifra es la segunda más alta de la historia del país.

Por otra parte, el arranque de 2023 es peor, pues en los primeros 10 días hubo 16 asesinatos diarios. Otro punto de la violencia que ha complicado la tasa es la crisis carcelaria. Desde febrero de 2021, en Ecuador hubo 11 masacres penitenciarias que dejaron 413 internos asesinados. Solo en 2022 hubo 120 muertes en siete masacres.