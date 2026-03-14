‘No debió rechazar mi ayuda': Donald Trump sobre apoyo a México para combatir cárteles

Donald Trump volvió referirse a México en materia de seguridad. Esta vez, insistió en que nuestro país no debió rechazar la ayuda que ofreció para combatir a los cárteles.

La frase volvió a abrir una discusión más amplia sobre cómo entienden ambos países la seguridad: Estados Unidos insiste en una línea más agresiva contra el crimen organizado, mientras México ha puesto sobre la mesa otro reclamo que considera igual de urgente, el freno al tráfico de armas que cruza la frontera hacia el sur.

La declaración de Trump no es aislada. Se inserta en una relación bilateral donde la presión sobre los cárteles convive con un tema incómodo para Estados Unidos: el papel que tiene su mercado de armas en la violencia que golpea a México.

Reporter: You made a post about Claudia Sheinbaum refusing your help in Mexico. What's your plan with Mexico?



Trump: Well, she should not have refused my help.



I offered to get rid of the cartels in Mexico, and for some reason she doesn’t want to do that.



She should get rid of… pic.twitter.com/N0Bq9dYGWj — Clash Report (@clashreport) March 13, 2026

La tensión entre México y Estados Unidos en materia de seguridad

Donald Trump ha insistido en una estrategia de fuerza y ha llegado a confirmar que ofreció enviar tropas estadounidenses para ayudar a México contra el narcotráfico. Ese ofrecimiento fue rechazado, y desde entonces el tema aparece una y otra vez en su discurso.

Del lado mexicano, la postura ha sido distinta. México ha reclamado a Estados Unidos acciones más firmes para detener el flujo de armas que cruza la frontera y termina en manos del crimen organizado. Ese punto incluso quedó reflejado en acuerdos bilaterales recientes, donde Washington se comprometió a reforzar esfuerzos para frenar el tráfico de armas de alto poder hacia territorio mexicano.

Ese reclamo no se quedó sólo en lo diplomático. El gobierno mexicano emprendió una demanda contra fabricantes y distribuidores de armas en Estados Unidos, al acusarlos de facilitar un mercado que termina alimentando a los cárteles. Sin embargo, la Corte Suprema estadounidense resolvió en junio de 2025 que esas empresas no podían ser responsabilizadas en ese caso.

¿Cuántas veces Trump ha ofrecido su ayuda a México?

No ha sido una sola vez.

En mayo de 2025, el mandatario estadounidense confirmó que ofreció enviar tropas de Estados Unidos a México para ayudar en el combate a los cárteles. Aquella declaración salió a la luz después de que se revelara públicamente que ese planteamiento había sido rechazado.

Después su discurso se volvió más duro. El mes pasado exigió que México intensificara su ofensiva contra los cárteles y las drogas, en medio de la violencia que se desató tras el abatimiento de 'El Mencho' en Tapalpa, Jalisco, que usó para meter más presión pública sobre el tema.

El 7 de marzo de 2026, presentó una coalición militar regional contra el crimen organizado llamada 'El Escudo de las Américas' y volvió a impulsar una narrativa de confrontación en América Latina, con los cárteles como uno de sus ejes centrales.

Mientras Estados Unidos presiona para que México endurezca su combate contra los cárteles, las autoridades mexicanas insisten en que el problema también se alimenta con armas traficadas desde el norte y con decisiones que no se asumen del otro lado de la frontera.