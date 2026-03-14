(VIDEO) Estados Unidos revela nuevas imágenes sobre la destrucción de objetivos militares de Irán

Estados Unidos volvió a poner la guerra con Irán en imágenes. Este 14 de marzo, el Comando Central (CENTCOM) difundió un video con nuevos ataques contra objetivos militares iraníes, en medio de una escalada que ya se mueve entre bombardeos, amenazas y tensión en una de las rutas petroleras más importantes del mundo.

La publicación apareció después de que Washington confirmara ataques en la isla Kharg, un punto clave para Irán por su peso militar y energético. De acuerdo con reportes oficiales, fuerzas estadounidenses golpearon más de 90 objetivos militares en esa zona.

U.S. forces continue to degrade Iranian military capability. pic.twitter.com/pnB4Man57u — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 14, 2026

El video no solo busca mostrar poder militar. También llega en un momento en que el conflicto entra en una fase más delicada, porque cualquier movimiento en esa zona ya impacta el comercio marítimo y el mercado internacional del petróleo.

Esto muestran las nuevas imágenes de Estados Unidos sobre Irán

El material difundido por el Comando Central muestra otro episodio de la ofensiva estadounidense contra Irán. Aunque el video no detalla por sí solo el lugar exacto del ataque, sí coincide con la narrativa oficial de Washington: seguir debilitando la capacidad militar iraní.

Más que una simple publicación militar, el video funciona como mensaje político. Estados Unidos quiere dejar claro que la operación sigue activa y que todavía mantiene presión sobre objetivos estratégicos iraníes.

¿Qué ha pasado con la guerra?

La ofensiva comenzó el 28 de febrero y, desde entonces, el conflicto ha subido de tono. En los últimos días, la atención se concentró en Kharg, una isla clave para la red petrolera iraní y ahora también para la narrativa de guerra de Washington.

Last night, U.S. forces executed a large-scale precision strike on Kharg Island, Iran. The strike destroyed naval mine storage facilities, missile storage bunkers, and multiple other military sites. U.S. forces successfully struck more than 90 Iranian military targets on Kharg… pic.twitter.com/2X1glD4Flt — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 14, 2026

El presidente Donald Trump aseguró que Estados Unidos golpeó objetivos militares en esa zona, pero evitó destruir la infraestructura petrolera. Aun así, la advertencia quedó sobre la mesa: si Irán afecta la navegación en la región, la presión podría aumentar.

Del lado iraní, la respuesta ha sido endurecer el discurso y amenazar con represalias. Eso ha elevado la preocupación por una escalada mayor en Medio Oriente.

El estrecho de Ormuz, el otro foco de tensión

A la par de los bombardeos, el Estrecho de Ormuz se ha convertido en otro frente crítico. Por esa ruta pasa cerca de una quinta parte del petróleo y gas natural licuado transportado por mar en el mundo, así que cualquier amenaza ahí enciende las alertas internacionales.

Por eso, las nuevas imágenes difundidas por Estados Unidos no solo documentan otro ataque. También retratan una guerra que, hasta este sábado, ya rebasa lo militar y empieza a tensar el equilibrio energético de toda la región.