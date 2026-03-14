Estados Unidos ataca la isla Kharg de Irán y Donald Trump amenaza con golpe a infraestructura petrolera

Estados Unidos abrió otro frente de presión contra Irán. Este viernes 13 de marzo de 2026, el presidente Donald Trump afirmó que fuerzas estadounidenses atacaron 'todos' los objetivos militares en la isla Kharg, un punto altamente sensible para la economía iraní por su papel en la exportación de petróleo.

El propio mandatario aseguró en Truth Social que decidió no destruir la infraestructura petrolera de la isla, pero dejó abierta esa posibilidad.

La declaración eleva la tensión en una zona clave para el mercado energético global.

¿Por qué la isla Kharg de Irán es tan importante?

La isla Kharg está en el Golfo Pérsico y concentra una parte crítica de la capacidad petrolera iraní. Analistas de JP Morgan (una de las empresas líderes globales en servicios financieros y el banco más grande de Estados Unidos) advirtieron esta semana que una toma o un golpe directo sobre esa terminal podría frenar las exportaciones de Irán y reducir con fuerza su producción petrolera.

En medio de la guerra, Kharg había permanecido como una especie de línea delicada: un sitio estratégico, militarizado y económicamente decisivo, pero que hasta ahora no había sido golpeado en su infraestructura de crudo.

Donald Trump condiciona el siguiente paso al estrecho de Ormuz

La amenaza de Trump está ligada al Estrecho de Ormuz, uno de los corredores marítimos más importantes del mundo para el transporte de petróleo.

Reuters reportó hace apenas dos días que, pese al conflicto, el crudo iraní seguía fluyendo por esa ruta casi a ritmo normal, aunque los ataques vinculados a Teherán habían golpeado exportaciones de otros países del Golfo.

De acuerdo con ese reporte, Irán exportó alrededor de 13.7 millones de barriles de crudo desde que comenzaron los ataques el 28 de febrero. Eso ayuda a explicar por qué Washington pone ahora la mirada sobre Kharg: tocar esa isla sería tocar una arteria económica de Irán.

Esto fue lo que dijo Trump sobre el ataque a la isla Kharg

Donald Trump sostuvo que Estados Unidos atacó 'cada objetivo militar' en Kharg, pero dijo que evitó arrasar con la infraestructura petrolera 'por decencia'.

Aun así, dejó una advertencia pública que puede marcar las próximas horas del conflicto: si se obstaculiza la navegación por el Estrecho de Ormuz, reconsiderará esa contención.