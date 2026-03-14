Cuba arde de noche: reportan protestas en calles de Morón entre apagones y gritos de “¡Libertad!”

Reportan protestas en Morón, Cuba, donde decenas de ciudadanos salieron a las calles para reclamar por los constantes apagones, la escasez de alimentos y la grave crisis económica que vive el país.

En varios videos difundidos en redes sociales se observa a grupos de personas caminando por distintas calles mientras gritan consignas como “¡Libertad!” y realizan cacerolazos golpeando ollas y objetos metálicos, de acuerdo con diversos medios de comunicación y cuentas de redes sociales.

Durante la transmisión en vivo de una de las protestas, un hombre anima a más vecinos a sumarse a la movilización. “¡Vamos mi gente, compartan esta directa! Morón y Ciego de Ávila tirados para la calle pidiendo libertad”, se escucha decir en uno de los videos.

Las imágenes muestran cómo la marcha avanza por diferentes zonas de la ciudad, iluminada principalmente por las linternas de teléfonos celulares y las luces de motocicletas.

¿Por qué protestan los cubanos en Morón?

El enojo de los manifestantes tiene que ver con la crisis energética y económica que golpea actualmente a la isla.

En varias provincias de Cuba los apagones pueden durar más de 20 horas al día, lo que ha provocado desesperación entre la población. A esto se suma la falta de alimentos, problemas de abastecimiento y una inflación que ha deteriorado aún más el nivel de vida.

Durante las protestas se escucharon reclamos directos sobre estas condiciones.

“Se cansó el pueblo de pasar hambre, trabajo, necesidad, sin corriente… ¡Se acabó!”, gritó una persona mientras avanzaba la marcha.

Reportan disturbios, un herido de bala e incendio en sede del Partido Comunista

De acuerdo con denuncias difundidas en redes por el periodista independiente José Raúl Gallego, un joven habría resultado herido de bala en el muslo luego de que un policía presuntamente disparara cerca de una fogata frente a la sede municipal del Partido Comunista de Cuba.

En medio de los disturbios también se reportó un incendio en la sede del partido, así como la quema de varias bicicletas que presuntamente eran utilizadas por agentes policiales.

⚠️⚠️#Ahora. Octava noche de protestas masivas en #Cuba…. Imágenes que llegan desde Morón, Ciego de Ávila.

pic.twitter.com/kThBko3kcJ — Mag Jorge Castro🇨🇺 (@MagJorgeCastro) March 14, 2026

Las mismas publicaciones señalan que fuerzas especiales habrían intentado dispersar a los manifestantes utilizando perros, mientras en la protesta participaban incluso niños y adolescentes.

Hasta el momento no existe una versión oficial de las autoridades cubanas ni información confirmada sobre el estado de salud del joven herido.

Las manifestaciones registradas en Morón se suman a otros reportes recientes de inconformidad social en distintas ciudades de Cuba.

En los últimos días se han documentado protestas por apagones prolongados, falta de alimentos y el deterioro general de las condiciones de vida, una situación que muchos ciudadanos aseguran ya no poder soportar.

Durante la marcha también se escuchó la consigna “Patria y Vida”, lema que se convirtió en símbolo de oposición desde las históricas protestas del 11 de julio de 2021, cuando miles de cubanos salieron a las calles en varias ciudades del país.