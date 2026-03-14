La administración de Donald Trump podría cobrar hasta 10 mil mdd por acuerdo de TikTok

Un acuerdo impulsado por el gobierno de Donald Trump que evitó la prohibición de TikTok en Estados Unidos ahora tiene un nuevo capítulo… y una cifra que ha levantado cejas en Washington.

De acuerdo con un reporte del Wall Street Journal, la administración Trump podría recibir hasta 10 mil millones de dólares por haber intermediado en el acuerdo que permitió reestructurar las operaciones de esta popular red social en territorio estadounidense.

La cifra no sería un pago cualquiera. Según el diario estadounidense, se trataría de una comisión vinculada al cierre del acuerdo corporativo que evitó que TikTok fuera expulsado del mercado de Estados Unidos.

El acuerdo que salvó a TikTok en Estados Unidos

El origen de todo está en la presión que Washington ejerció sobre ByteDance, la empresa china propietaria de TikTok.

El gobierno estadounidense argumentó durante años que la aplicación representaba un riesgo para la seguridad nacional, lo que abrió la puerta a una posible prohibición si no cambiaba su estructura de control en Estados Unidos.

Para evitar ese escenario, ByteDance negoció un acuerdo que permitió transferir las operaciones estadounidenses de la plataforma a una nueva estructura empresarial con participación mayoritaria de inversionistas de Estados Unidos.

Entre los inversionistas que entraron al acuerdo figuran firmas como Oracle, Silver Lake y el fondo MGX, con sede en Abu Dabi.

#TikTok #ByteDance #Noticias #AztecaNoticias #FIA ♬ sonido original - Azteca Noticias @aztecanoticias 📱 La venta de TikTok en EU está a punto de concretarse Donald Trump firmó una orden ejecutiva que permitiría a empresas estadounidenses adquirir el 80% de los activos de TikTok en el país. La matriz china, ByteDance, cederá seis de sus siete puestos en la junta directiva, y se creará una nueva compañía conjunta valuada en más de 14 mil millones de dólares. 🇨🇳 El acuerdo aún espera el visto bueno del gobierno chino, pero Trump asegura que ya recibió señales positivas tras hablar con el presidente Xi. Yamid Rojas (@elbarbao) con los detalles en #HechosDomingo #FIA

De intermediario político a comisión millonaria

El Wall Street Journal reportó que los inversionistas involucrados en el acuerdo habrían aceptado pagar una comisión a Estados Unidos por el papel de mediación que desempeñó la administración Trump durante las negociaciones.

Según ese reporte, el pago total podría alcanzar 10 mil millones de dólares , una cifra que sería entregada en distintas fases.

Reuters señaló que un primer pago de alrededor de dos mil 500 millones de dólares ya habría sido transferido al Tesoro estadounidense como parte del arreglo.

Un acuerdo que también enfrenta críticas y demandas

La operación no ha librado la polémica.

El acuerdo para reestructurar TikTok en Estados Unidos ya enfrenta demandas legales de inversionistas de otras redes sociales, que cuestionan la forma en que se aprobó la nueva empresa que operará la plataforma.

Las críticas también se concentran en el tamaño de la comisión y en el hecho de que un gobierno reciba un pago ligado a una negociación corporativa privada, algo poco común incluso en el mundo de las grandes fusiones tecnológicas.

Mientras tanto, TikTok continúa operando en Estados Unidos bajo la nueva estructura empresarial que surgió de ese acuerdo, el mismo que ahora podría convertirse en uno de los arreglos más lucrativos vinculados a una negociación tecnológica global.