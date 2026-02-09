Don, Gregory y Tom, los amigos que han asistido a cada Super Bowl desde 1967

En la historia de la NFL, los jugadores van y vienen, los estadios cambian de nombre y las dinastías caen. Pero hay una constante que ha sobrevivido a todo ello durante seis décadas: Don Crisman, Gregory Eaton y Tom Henschel, los históricos amigos del Super Bowl.

Estos tres compañeros de aventuras, todos mayores de 80 años, forman el núcleo del exclusivo club “Never Miss a Super Bowl” (Nunca te pierdas un Super Bowl). Desde la primera edición en 1967 hasta el Super Bowl LX (60) de este 2026, ellos han estado presentes en cada patada inicial.

¿Quiénes son los amigos que nunca han faltado a un Super Bowl?

Lo que une a Don (de Maine), Gregory (de Michigan) y Tom (de Florida) no es solo el fútbol americano, sino una lealtad que trasciende la distancia geográfica.

“Son como una familia. Tenemos un vínculo especial”, confiesa Don Crisman, reconociendo que la reunión anual en la sede del Super Bowl es el evento más importante de su calendario social.

60 veces en el Super Bowl: Hay un grupo de amigos en Estados Unidos que prometieron ir a todos hasta que la vida se los permita

Testigos de la evolución: “Debería ser feriado”

Este grupo tiene una perspectiva única. Recuerdan con claridad el Super Bowl I, cuando los asientos estaban vacíos y las entradas eran accesibles. Han visto la transformación del evento de un simple partido universitario glorificado a la maquinaria de entretenimiento global que es hoy.

“Ni en mis sueños más locos podría haber imaginado el nivel de interés y la magnitud del mismo. Probablemente debería ser una festividad estadounidense”, reflexiona Crisman sobre el fenómeno cultural que ayudaron a cimentar con su asistencia.

Eran seis y hoy solo quedan tres: los amigos del Super Bowl

Sin embargo, el tiempo es un rival invencible. El grupo original comenzó con seis integrantes; hoy solo quedan tres. Y la edición número 60 podría ser la despedida para algunos.

Los amigos del Super Bowl son mundialmente conocidos y la gente se toma fotos con ellos en cada edición

Tanto Tom como Don han admitido que su avanzada edad y problemas de visión hacen cada vez más difícil la logística de viajar y asistir a estadios multitudinarios.

“Este podría ser el último”, admiten con una mezcla de gratitud y resignación. Mientras el mundo celebra al campeón del Super Bowl 60, la verdadera victoria está en las gradas: una amistad que duró 60 años, resistiendo el paso del tiempo yarda por yarda.

