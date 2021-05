Mujer se viraliza en redes por terminar la primaria a los 71 años

Una mujer de 71 años, originaria de Yucatán, presentó un examen de matemáticas para terminar la primaria, el momento fue capturado en una fotografía que rápidamente se viralizó en redes sociales.

La abuelita, originaria del municipio yucateco de Muna, tomó cursos de alfabetización en el Instituto de Educación para Adultos del Estado de Yucatán (IEAEY), el cual proporciona alfabetización de primaria y secundaria para los adultos con rezago educativo.

Te puede interesar: Niños conocen a maestros tras regreso a clases presenciales en Coahuila

El momento en que la mujer presenta su examen para terminar la educación primaria, fue compartido por un usuario de Facebook, su publicación ha sido compartida más de tres mil veces y ha recibido comentarios de reconocimiento para la abuelita, por continuar con sus estudios a los 71 años.

De acuerdo con medios locales, la mujer no pudo terminar la primaria cuando era una niña, debido a diferentes condiciones familiares; ahora, continuará su educación para concluir la secundaria en el IEAEY de Yucatán.

Adultos mayores que causaron admiración al terminar la primaria y el bachillerato

Además de la abuelita de 71 años, originaria de Yucatán, otros adultos mayores han logrado concluir estudios de nivel básico y medio superior, sin que la edad haya sido un impedimento para lograr sus metas académicas.

En Ciudad Juárez, doña Esperanza Mejía Ortega terminó sus estudios de primaria y secundaria a los 83 años, luego de aprobar sus exámenes en el Instituto Chihuahuense para la Educación de los Adultos (Ichea).

Motivada a seguir siendo ejemplo para sus hijos, a sus 83 años, Esperanza Mejía Ortega, originaria de Ciudad #Juárez, se decidió a terminar sus estudios de primaria y secundaria con apoyo del @ICHEACHIHUAHUA. @GobiernoEdoChih. https://t.co/T0UseSe3TK pic.twitter.com/q9Hr4fydKA — CAMBIO.gob.mx (@ComSocChih) December 31, 2019

Doña Esperanza, quien es madre de siete hijos, acudió a la primaria Madero, de la colonia La Chaveña, en Ciudad Juárez; sin embargo, cuando iba en tercer grado su profesora murió, por lo que ya no quiso acudir a la escuela y decidió ayudar a sus padres en casa.

A los 14 años se casó y formó su propia familia, pero decidió terminar la primaria y secundaria con la finalidad de ser un ejemplo para sus hijos, para que ellos no abandonen la escuela.

En otro caso, Víctor Nicolás Brígido culminó el bachillerato a los 80 años, en el Centro de Educación Abierta 04 Tuxtepec, del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca (Cobao).

A sus 80 años de edad, Víctor Nicolás Brígido, originario de San Lucas Ojitlán culminó su bachillerato en el Centro de Educación Abierta 04 Tuxtepec del @COBAO_GobOax.@alejandromurat @fvallejogil https://t.co/riuwKlN0ds — Comunicación Social y Vocería Gob Oax (@VoceriaGobOax) September 25, 2020

Víctor, originario de la comunidad de Vista Hermosa, durante tres años recorrió más de 40 kilómetros para acudir a sus asesorías en el Cobao, donde sus profesores lo reconocieron como uno de los mejores estudiantes, aplicado en la entrega puntual de sus ejercicios y tareas.

“Cuando fui chamaco no acudí a la escuela, porque no entendía el español, hablaba mi lengua madre, el chinanteco; ya cuando fui muchacho aprendí poco a poco a hablar español. Decidí aprender para que el día en que yo me muera, lo que estudié se quede aquí en la cabeza, eso me voy a llevar”, afirmó el hombre de 80 años.

Te puede interesar: Samuel García quiere libros de texto exclusivos para Nuevo León