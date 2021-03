AMLO: vallas son para proteger a las mujeres, incluso a las violentas

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) refrendó su compromiso a favor de la igualdad de las mujeres, al indicar que las vallas que fueron colocadas en los alrededores de Palacio Nacional son para proteger a todas las mujeres en el marco del #8M2021.

Al iniciar su conferencia en Palacio Nacional, el presidente López Obardor insistió en que su gobierno no va a reprimir al pueblo de México y que nunca va a usar a la policía, al Ejército e insistió en que son diferentes a los conservadores.

“Somos distintos a los conservadores que ahora se disfrazan de feministas y se molestan porque se puso una valla para evitar la violencia, para que no haya actos de violencia y no queremos que se lastime, se dañe, a nadie, no queremos heridos, no queremos que nadie se afecte. Tenemos que cuidar a las mujeres, tenemos que cuidar incluso a quienes vienen a protestar aún de manera violenta”, dijo el jefe del Ejecutivo al iniciar su conferencia de prensa.

No es un día para felicitar a las mujeres: AMLO

El presidente López Obrador indicó que el Día Internacional de la Mujer no es para felicitar a las mujeres, sino para refrendar el compromiso de todos a favor de la igualdad.

“Recordar a las mujeres que han luchado en otros tiempos para garantizar el derecho a la igualdad. Mujeres de todas las clases sociales, de todas las culturas de todas las regiones de nuestro país, mujeres que lucharon en las grandes transformaciones de México… que lucharon en los últimos tiempos para avanzar en la igualdad de derechos políticos y sobre todo lo que tiene que ver con los derechos sociales”, agregó AMLO.

#EnlaMañanera | En el #DiaInternacionalDeLaMujer el presidente @lopezobrador_ aseguró que su gobierno no es #represor, desde Palacio Nacional lanzó un nuevo llamado a protestar de manera pacífica “no usar martillos, no incendiar” pic.twitter.com/Xbt5tURJor — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 8, 2021

