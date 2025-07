¿Y la austeridad? Fernández Noroña defiende fiesta de Pedro Haces en hotel de lujo

El debate sobre la austeridad republicana de la autodenominada Cuarta Transformación vuelve a encenderse tras la celebración de cumpleaños del diputado Pedro Haces. Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, salió en defensa de los legisladores de Morena, argumentando que la política de austeridad promovida por el partido no está en conflicto con los lujos personales siempre y cuando se trate de recursos propios.

El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, afirmó que la política de austeridad promovida por Morena no está en conflicto con que sus legisladores gasten dinero en lujos personales, como el festejo de cumpleaños del diputado Pedro Haces en un lujoso hotel de la CDMX. pic.twitter.com/jQcpoM3ar1 — Angel Gallegos (@gallegoso) July 3, 2025

Pedro Haces celebra su cumpleaños en hotel de lujo de la CDMX

La polémica estalló luego de que se difundiera que el diputado Pedro Haces festejó su cumpleaños en “Caroline’s 400”, un exclusivo club privado ubicado en uno de los hoteles más lujosos de la capital. Ante los cuestionamientos, Fernández Noroña fue enfático: “Yo creo que se confunden. Lo que haga con mi dinero es mi derecho, ¡faltaba más! Ahora resulta que... Yo no estoy justificando nada, pero si yo viajo, como quiera, me hago una fiesta, como quiero, compro lo que quiero... Es mi dinero, es producto de mi trabajo. ¿Eso qué tiene que ver con las políticas públicas de austeridad? No tiene absolutamente nada que ver”.

Para el senador, la austeridad se refiere al uso de los recursos públicos, no a los gastos personales de los funcionarios. “No voy a meterme a calificar o a descalificar, pero creo que lo que hagan con sus recursos es su responsabilidad. Eso no tiene nada que ver con las políticas de austeridad”, insistió.

Cabe destacar que la celebración ocurrió apenas unos minutos después de que la mayoría oficialista en el Congreso aprobara reformas cruciales a la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública y la Ley en materia de Telecomunicaciones.

Incluso Ricardo Monreal fue cuestionado sobre la fiesta, pero evadió la confrontación directa: “No soy delator”, dijo. Monreal también afirmó que el festejo no puede calificarse como un acto de dispendio, pues, al igual que Fernández Noroña, argumentó que no se pagó con recursos públicos. Cabe señalar que el morenista fue invitado a la fiesta privada.

Austeridad es supuestamente uno de los principios de Morena

Es fundamental recordar que la austeridad ha sido uno de los supuestos principios básicos y un estandarte desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Este ideal, que busca combatir el derroche y la corrupción en el uso de los recursos públicos, se ha mantenido en el discurso, e incluso la actual virtual presidenta, Claudia Sheinbaum, ha solicitado a los morenistas manejarse con sencillez y no con lujos.

Este contraste entre el discurso de austeridad y las ostentosas celebraciones privadas de algunos de sus miembros genera fricciones y alimenta las críticas sobre la falta de coherencia del oficialismo.