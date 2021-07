Comienza liberación de tortugas en Puerto Vallarta

Puerto Vallarta, Jal.- La liberación de tortugas en la región de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas da inicio en este mes de julio concluyendo el próximo diciembre, y en donde se espera poder recibir miles de tortugas que llegan a estas playas para dejar sus huevos y que se logre la nueva generación de quelonios marinos.

“Al inicio de la temporada si está un poco baja, va empezando la parte fuerte, pero ya al final contabilizamos y son arriba de tres mil nidos por temporada, los nidos que se sembraron al final del año y exclusiones como en enero, febrero, y cuando das cuenta el esfuerzo de toda la temporada que son arriba de 250 mil crías”, aseguró Idelfonso Ramos, encargado del programa de protección a las tortugas.

Por fortuna la depredación humana en la región de Puerto Vallarta se ha reducido de manera importante, no así, en otros lugares en donde hay quienes pueden llegar a extraer los huevos, incluso las mismas tortugas son extraídas para el consumo humano, de ahí la importancia de colaborar en su conservación, aunado al mínimo porcentaje de las tortugas que llegan a edad adulta.

Una de cada mil tortugas llega a la edad adulta

“La depredación natural no podemos evitarla, es parte del proceso que no podemos parar, pero la depredación humana que antes aquí en Puerto Vallarta se daba mucho, ahorita con esta protección que se da en todas las playas ha disminuido bastante, sigue habiendo saqueos, incluso de hembras adultas pero ya en menor cantidad”, manifestó Idelfonso.

A decir de los expertos la estadística señala que una de cada mil tortugas llegan a la edad adulta y regresan para dejar sus huevos para continuar con la reproducción de la especie, por ello se debe de cuidar a toda costa a estos quelonios, dejando claro que de atentar en su contra es referencia de enfrentar cargos del orden federal.

Las recomendaciones es no acercarse a menos de 10 metros de la tortuga, no tomar fotos con flash, no querer tocar la tortuga por que se asusta, y se provoca que regrese al mar sin haber desovado.