Desaparecen dos ingenieros al llegar a Nuevo Laredo

Monterrey, NL.- Dos ingenieros de Nuevo León desaparecieron cuando viajaron a Nuevo Laredo, Tamaulipas para realizar labores de mantenimiento en una empresa.

A través de una señal de localizador satelital, la familia ubicó la última conexión que se registró a las 7:46 de la mañana del martes 25 de mayo.

“Mi cuñada lo despacho a las 5:30 de la mañana porque iba a trabajar a Nuevo Laredo tenía que estar allá a las 8 de la mañana”, recuerda Gustavo Valdez, hermano de desaparecido.

En un automóvil Aveo color gris viajaban Ricardo Valdez y Jorge Arevalo, con domicilio en los municipios de San Nicolás y Apodaca respectivamente.

“Mi hermano cada vez que sale a un trabajo, aunque sea local, siempre avisa que ya llegó, entonces a mi cuñada se le hizo raro que no le aviso que ya estaba allá, entonces se comunicó conmigo y le dije que no se preocupara porque no había comunicación en Nuevo Laredo”, narra Gustavo.

Cerca de empresa

La señal del GPS marca que estaban a pocos metros de llegar a la empresa en donde darían servicio, pero no alcanzaron a llegar.

“Ya para llegar, no estaban ni a 5 minutos de llegar y fue donde desapareció la señal del GPS”, aseguró Gustavo.

La familia de los desaparecidos ya interpuso la denuncia por desaparición ante la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León y piden a la población informar a las autoridades en caso de que alguien los ubique.