Llega Forrest Gump alemán a Oaxaca

Oaxaca, Oax.- El llamado Forrest Gump de la vida real llego a los valles centrales de Oaxaca, el alemán Jordan Deichmann, quien busca recorrer el país en 120 maratones en el mismo número de días, y está de paso en territorio oaxaqueño.

“Es mejor la gente aquí, son muy amables y todo el mundo me está saludando y corriendo detrás de mí para ofrecer bebidas o frutas, muy bien Oaxaca, yo ni conozco pero todo mundo me dijo que es muy bonito”, expresó el corredor alemán Jordan Deichmann.

Recorrió las principales calles de la verde Antequera, hasta llegar a la plancha del Zócalo de la ciudad.

Su misión

El hombre de 34 años comenzó su aventura el 10 de junio desde Tijuana, Baja California y que planea culminar en Cancún, Quintana Roo, en el mes de octubre.

“Muchas gracias a la gente de todo México, y especialmente aquí en Oaxaca, porque ya visité más de 100 países y siempre la gente me trata bien, pero no es como aquí fuera de común, la gente es muy amable, y todo el mundo alegre con los corredores, si no traigo música, ellos se ponen a cantar y eso solo en México”, comentó Jordan.

Después de descansar en la capital de Oaxaca, emprenderá su destino hacia la región del Istmo de Tehuantepec, con el objetivo de seguir sumando kilómetros que equivalen a euros, para poder apoyar con bicicletas a niños de África a través de una ONG.