Tetepango, Hgo.- Ejidatarios de Tetepango, Hidalgo, tomaron la presidencia municipal de esa demarcación y no dejaron que nadie saliera del edificio. Exigían que les liberaran los permisos de construcción del Banco del Bienestar, revestimiento de los caminos de uso común y que el síndico y la presidenta municipal, dejen de tomar decisiones sobre los ejidos de Tetepango, Juandhó y Ulapa, la gota que derramo el vaso fue la presunta agresión que sufrió su abogado.

Video: Ejidatarios toman presidencia municipal de Tetepango, Hidalgo

“Habíamos llegado a un acuerdo de que firmaban de recibido la solicitud de la licencia de construcción, ahorita ingresamos a que nos sellaran de recibido, nos decían que ya no los iban a firmar, entonces les manifestamos que íbamos a salir y que lo consultara con quienes están aquí presentes, ya nos negaron la salida, el director de seguridad pública me jaló y en eso sentí que todos se me vinieron encima, entonces creo que es una mala reacción o malas decisiones, la presidencia municipal hacia los ciudadanos que lo único que pedimos es que nos autoricen la construcción del banco del bienestar”, aseguró Roberto Domínguez, abogado de los ejidatarios.

Ante la ausencia de la presidenta municipal y la presunta agresión de policías municipales en contra del abogado de los ejidatarios, la protesta subió de tono.

Con camiones de carga cerraron la avenida Aguascalientes, la entrada principal del ayuntamiento y la Secretaria de Seguridad Pública.

“Fueron agredidos allá dentro, y yo creo que no es justo y si hay que ser agredidos, pues que salgan y entonces ahora sí ya cómo nos va, pero no se vale que le echen bola al señor y al joven que está allá, yo creo que no”, narró Aracely Márquez, ejidataria.



Mesa de diálogo

Con el paso de las horas, el secretario general municipal, recibió a una comitiva y se acordó que esperarían un día más para tener la firma de las autoridades federales y otorgarles la licencia de construcción, pero los ejidatarios endurecieron el bloqueo y retuvieron a los trabajadores del ayuntamiento.

“Entonces nadie va a salir, tampoco ustedes entonces, por eso ahorita que salimos, ya al compañero nos dijo es que lo agarraron por eso que sean las personas honestas, son trabajadores y deben dar su servicio porque para eso les pagan”, advirtió Cirilo Tovar, Comisariado ejidal.

A su vez, Sergio Mera Sánchez, Secretario General municipal, mencionó que la situación es él recibió la secretaría general a partir del día 16 de abril “y lo que antes pasó no tengo conocimiento”

Al final, se acordó que una comitiva entablaría una mesa de dialogo con las autoridades correspondientes, y después de más de 12 horas, los ejidatarios retiraron el bloqueo y dejaron salir a todos los trabajadores del ayuntamiento.