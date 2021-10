Aguascalientes, Ags.- Un maestro de medicina en Aguascalientes en una clase virtual analizaba con sus estudiantes el caso de una mujer asesinada a puñaladas.

Video: Maestro asegura que mujer fue asesinada por no saber cocinar

El maestro aseguró que la mataron porque no había aprendido a cocinar antes de casarse, incluso todavía tuvo la osadía de recomendar a sus alumnas que aprendan a cocinar.

La Universidad Autónoma de Aguascalientes anunció en un comunicado que suspendió al sujeto.

Aquí la clase virtual:

-Maestro: “Si no saben cocinar para que se casan, llega uno con hambre y da coraje.

- Alumna: Ok





- Maestro: “Entonces esa es la recomendación del día, aprendan a cocinar antes de casarse..”

- Alumna: “Que no sería mejor doctor que aprendiéramos mejor a no perder la cordura para no apuñalar a nuestras esposas,

- Maestro: “No te entendí

- Alumna: “La recomendación no sería mejor no apuñalar a nuestras esposas..



- Maestro: “Bueno es la tuya, la mía es aprender a cocinar...”