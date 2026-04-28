¿Sube el dólar hoy? Así amanece el tipo de cambio hoy martes 28 de abril

El dólar estadounidense recuperó fuerza este martes, rompiendo una racha perdedora de dos días. El índice del dólar, que mide su fortaleza frente a las principales monedas del mundo, subió un 0.3% para situarse en las 98.76 unidades. Este fortalecimiento ocurre mientras los mercados globales centran toda su atención en las próximas decisiones de los bancos centrales, todo bajo la sombra de la persistente guerra con Irán. Para la economía familiar, este repunte del dólar se suma a una nueva escalada en los precios de la energía, lo que mantiene la presión inflacionaria sobre los productos y servicios básicos.

Precio del dólar hoy 28 de abril de 2026 en Banco Azteca

Ante el fortalecimiento internacional del billete verde, así se encuentran las ventanillas en México para tus operaciones de hoy:



Compra: 16.05 pesos

pesos Venta: 18.09 pesos

El tipo de cambio interbancario de referencia se sitúa en los 17.88 pesos, reflejando el regreso de la volatilidad al mercado cambiario mexicano.

Precio del dólar canadiense hoy 28 de abril

El precio del dólar canadiense en Banco Azteca también presenta un ligero ajuste al alza, cotizando este martes en:



Compra: 10.50 pesos

pesos Venta: 13.74 pesos

¿Cuál es el precio del Bitcoin hoy martes 28 de abril?

El Bitcoin se mantiene estable pero con cautela ante el avance del dólar. La criptomoneda cotiza hoy en 75,860.64 dólares. Al tipo de cambio en México, el BTC se ubica cerca de 1,320,763.82 pesos por unidad.

¿Cuál es el precio del barril de petróleo hoy 28 de abril?

El mercado energético registra uno de sus saltos más importantes del mes: el petróleo crudo Brent subió un 3% para alcanzar los 111.40 dólares por barril, su nivel más alto en tres semanas. Por su parte, el crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) se disparó un 3.8%, superando el umbral de los 100.09 dólares por barril por primera vez desde el pasado 13 de abril. Esta subida responde al nerviosismo por el suministro global ante el conflicto bélico, lo que anticipa una semana difícil para los costos de logística y transporte.

