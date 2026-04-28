EN VIVO: ¿Hay bloqueos en carreteras hoy? Cierres y tráfico en autopistas de México este martes 28 de abril
Si sales a carreteras o autopistas de México este martes, puedes consultar el siguiente monitoreo nacional con las afectaciones más importantes a lo largo del día.
La red carretera de México reporta una mañana de intensa actividad, por lo que está alerta a posibles bloqueos en carreteras y cierres preventivos es clave si tienes planeado salir a ruta hoy.
Revisa el estatus de las principales vías, ya que diversos contingentes y percances viales mantienen el tráfico en autopistas a paso lento en los accesos más importantes al Valle de México y el Bajío.
A continuación te presentamos el reporte actualizado con información directa de la Guardia Nacional y Capufe, detallando qué tramos de autopistas como la México-Puebla, México-Querétaro, Autopista del Sol y más presentan complicaciones; aquí te diremos dónde están los cortes de circulación y cuáles son las mejores alternativas viales para que este martes llegues a tiempo.
EN VIVO: ¿Hay bloqueos en carreteras hoy martes 28 de abril? Cierres y tráfico en autopistas de México
Reducción de carriles en la México-Puebla
Por obras de mantenimiento en el km 67 de la autopista México-Puebla, dirección Puebla, hay reducción de carriles. Viaja con tiempo.
🚧 OBRAS Y LABORES DE MANTENIMIENTO 🚧#AutMéxicoPuebla, km 67, dirección Puebla. Reducción de carriles por labores de mantenimiento. Maneja con precaución.— CAPUFE (@CAPUFE) April 28, 2026
Cierran la autopista La Tinaja-Isla, en Cosamaloapan
Viaja con tiempo: Autopista La Tinaja - Isla, km 81. Cierre a la circulación en ambos sentidos por atención de accidente (maniobras para el retiro de las unidades siniestradas).
🔴 CIERRE DE CIRCULACIÓN 🔴— CAPUFE (@CAPUFE) April 28, 2026
Autopista La Tinaja - Isla, km 81. Cierre a la circulación en ambos sentidos por atención de accidente (maniobras para el retiro de las unidades siniestradas).
🔘 Por seguridad de las personas usuarias, la Plaza de Cobro Cosamaloapan permanecerá…
Tráfico en la México-Querétaro
Toma previsiones: En el km 56 de la autopista México-Querétaro, dirección Querétaro, se registra carga vehicular a la altura de la salida al Poblado de Jorobas, sin reporte de incidentes.
🟠 CARGA VEHICULAR 🟠 #AutMéxicoQuerétaro, km 56, dirección Querétaro. Registra carga vehicular a la altura de la salida al Poblado de Jorobas, sin reporte de incidentes. Maneja con precaución.— CAPUFE (@CAPUFE) April 28, 2026