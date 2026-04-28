EN VIVO: ¿Hay bloqueos en carreteras hoy? Cierres y tráfico en autopistas de México este martes 28 de abril

La red carretera de México reporta una mañana de intensa actividad, por lo que está alerta a posibles bloqueos en carreteras y cierres preventivos es clave si tienes planeado salir a ruta hoy.

Revisa el estatus de las principales vías, ya que diversos contingentes y percances viales mantienen el tráfico en autopistas a paso lento en los accesos más importantes al Valle de México y el Bajío.

A continuación te presentamos el reporte actualizado con información directa de la Guardia Nacional y Capufe, detallando qué tramos de autopistas como la México-Puebla, México-Querétaro, Autopista del Sol y más presentan complicaciones; aquí te diremos dónde están los cortes de circulación y cuáles son las mejores alternativas viales para que este martes llegues a tiempo.

