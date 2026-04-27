¡No pagues de más! Así arranca el precio de la gasolina este lunes 27 de abril

¡Iniciamos la última semana de abril con el pie en el acelerador! Tras un fin de semana de mucha actividad, los precios de los combustibles muestran ajustes en las estaciones de servicio que buscan equilibrar la demanda. Conocer el precio de la gasolina es esencial para tu economía. En Azteca Noticias te presentamos el reporte oficial del precio de la gasolina en México hoy, lunes 27 de abril de 2026.

Precio promedio de la gasolina en México hoy 27 de abril

Gasolina Regular (Magna): $23.58 pesos por litro.

$23.58 pesos por litro. Gasolina Premium: $27.84 pesos por litro.

$27.84 pesos por litro. Diésel: $27.79 pesos por litro.

Precio de la gasolina en CDMX hoy

En la capital del país, el costo por litro refleja una ligera presión al alza en las zonas de mayor tránsito comercial:



Gasolina Regular (Magna): $23.73 pesos por litro.

$23.73 pesos por litro. Gasolina Premium: $28.15 pesos por litro.

$28.15 pesos por litro. Diésel: $27.65 pesos por litro.

Precio de la gasolina en Edomex hoy 27 de abril

El Estado de México se mantiene como la opción más viable para el ahorro en la zona centro, con variaciones mínimas respecto al cierre de la semana pasada:



Gasolina Regular (Magna): $23.66 pesos por litro.

$23.66 pesos por litro. Gasolina Premium: $27.83 pesos por litro.

$27.83 pesos por litro. Diésel: $27.74 pesos por litro.

Precio de la gasolina en Jalisco hoy 27 de abril

En la zona metropolitana de Guadalajara, los precios continúan siendo de los más elevados del occidente mexicano:



Gasolina Regular (Magna): $23.90 pesos por litro.

$23.90 pesos por litro. Gasolina Premium: $28.68 pesos por litro.

$28.68 pesos por litro. Diésel: $28.07 pesos por litro.

Precio de la gasolina en Nuevo León hoy

Monterrey y su zona conurbada arrancan la semana con el costo más alto para la gasolina Premium entre las entidades analizadas:



Gasolina Regular (Magna): $23.82 pesos por litro.

$23.82 pesos por litro. Gasolina Premium: $29.03 pesos por litro.

$29.03 pesos por litro. Diésel: $25.89 pesos por litro.

¿Dónde cargar más barato este lunes 27 de abril?

Para optimizar tu presupuesto este inicio de semana, el Estado de México ofrece la Magna más económica con un promedio de $23.66. En la CDMX, estaciones en la periferia y alcaldías como Venustiano Carranza suelen reportar precios por debajo del promedio citadino.

Hoy No Circula para este lunes 27 de abril

No permitas que una multa arruine el inicio de tu semana. El programa opera de forma regular en la CDMX y el Edomex para:

