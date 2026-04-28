¿Tanque lleno o vacío? Los precios de la gasolina este martes 28 de abril

¡Iniciamos el martes con la información necesaria para que tu presupuesto no se detenga! Tras el arranque de semana, los precios en las estaciones de servicio comienzan a estabilizarse, aunque la brecha entre la zona centro y el norte del país sigue siendo marcada. Conocer el precio de la gasolina es esencial para tu economía. En Azteca Noticias te presentamos el reporte detallado del precio de la gasolina en México hoy, martes 28 de abril de 2026.

Precio promedio de la gasolina en México hoy 28 de abril

Gasolina Regular (Magna): $23.67 pesos por litro.

$23.67 pesos por litro. Gasolina Premium: $28.31 pesos por litro.

$28.31 pesos por litro. Diésel: $28.19 pesos por litro.

Precio promedio a nivel nacional del Gas Natural vehicular

Mínimo por litro: 10.990

Promedio por litro: 12.601

Máximo por litro: 14.490

Precio de la gasolina en CDMX hoy

En la Ciudad de México, el costo por litro se mantiene en niveles similares a la jornada previa, con mayor competencia en las alcaldías del oriente:



Gasolina Regular (Magna): $23.80 pesos por litro.

$23.80 pesos por litro. Gasolina Premium: $28.41 pesos por litro.

$28.41 pesos por litro. Diésel: $27.95 pesos por litro.

Precio de la gasolina en Edomex hoy

El Estado de México sigue ofreciendo los promedios más bajos de la región centro, ideal para quienes buscan optimizar el gasto antes del cierre de mes:



Gasolina Regular (Magna): $23.66 pesos por litro.

$23.66 pesos por litro. Gasolina Premium: $27.84 pesos por litro.

$27.84 pesos por litro. Diésel: $27.74 pesos por litro.

Precio de la gasolina en Jalisco hoy

En la zona metropolitana de Guadalajara, los precios se mantienen en la parte alta de la tabla nacional:



Gasolina Regular (Magna): $23.98 pesos por litro.

$23.98 pesos por litro. Gasolina Premium: $29.11 pesos por litro.

$29.11 pesos por litro. Diésel: $28.45 pesos por litro.

Precio de la gasolina en Nuevo León hoy

Monterrey y sus alrededores presentan este martes los costos más elevados para el sector de combustibles Premium:



Gasolina Regular (Magna): $24.01 pesos por litro.

$24.01 pesos por litro. Gasolina Premium: $29.44 pesos por litro.

$29.44 pesos por litro. Diésel: $28.02 pesos por litro.

¿Cómo ahorrar en combustible este martes 28 de abril?

Para este martes, el Estado de México se consolida como la entidad con el precio promedio más competitivo en Magna con $23.66. Si te encuentras en la CDMX, estaciones en Iztapalapa y Gustavo A. Madero suelen reportar costos por debajo de los $23.00 pesos en la modalidad Regular.

Hoy No Circula para este martes 28 de abril

Evita sanciones y la remisión de tu vehículo al depósito. Para este martes 28 de abril, las restricciones en la CDMX y el Edomex aplican para:

