¡Precio del dólar vuelve a subir! Así cierra el tipo de cambio y la Bolsa Mexicana de Valores cae este lunes

¿Quieres cambiar dinero antes de que termine el mes? El precio del dólar estadounidense regresó a los 18 pesos tras varias semanas de volatilidad. Te compartimos el tipo e cambio en México para este 27 de abril 2026.

Por su parte, la Bolsa Mexicana de Valores, Wall Street y otros mercados internacionales terminaron la jornada con cambios importantes en sus cotizaciones.

¿A cuánto está el dólar en México hoy 27 de abril 2026?

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 27 de abril de 2026, en $16.00 pesos la compra y en $18.04 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria por segundo día consecutivo.

Mientras que el dólar canadiense se ubica en $10.55 pesos la compra y en $13.79 pesos la venta.

Por su parte, el dólar en Tijuana cerró la jornada en $16.60 pesos la compra y en $16.90 pesos la venta; recuerda que el valor puede cambiar dependiendo del lugar al que acudas a cambiar tu dinero.

Cierre de la Bolsa Mexicana de Valores en abril 2026

La Bolsa Mexicana de Valores cerró con fuertes pérdidas la primera jornada de esta semana. El índice líder S&P/BMV IPC, que agrupa a las acciones locales más negociadas, cayó 1.79% a 67,992.36 puntos.

Cierre de Wall Street hoy 27 de abril 2026

Por otro lado, Wall Street cerró este lunes en terreno mixto. El Dow Jones cedió 62,92 puntos hasta situarse en los 49.167,79. Sin embargo, el selectivo S&P 500 avanzó un 0,12 %, hasta los 7.173,91 enteros, y el tecnológico Nasdaq ganó un 0,19 %, hasta los 24.887,1 puntos.

Cierre del Bitcoin HOY 27 de abril 2026

El precio del Bitcoin al término de la jornada de lunes 27 de abril 2026, en 76 mil 967 dólares por unidad, registrando una importante baja de 2.15% en comparación con su último cierre. La criptomoneda termina el día con una pérdida importante en su valor.

Al tipo de cambio, la criptomoneda cerró el día ubicándose en 1 millón 337 mil 974 pesos por unidad.

Precio del petróleo alcanza los cien dólares este lunes

El precio del petróleo subió alrededor de un 3% hasta alcanzar su nivel más alto en dos semanas el lunes, debido al estancamiento de las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán y a la limitación de los envíos a través del estrecho de Ormuz, lo que mantiene la escasez de suministro mundial de petróleo.



Petróleo Brent - 108.23 dólares el barril

Petróleo West Texas Intermediate - 96.37 dólares el barril

Con información de Reuters...