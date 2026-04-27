¿Rumbo a los 3 mil pesos? Estados con la canasta básica más cara en México; lista de costos

Ir al supermercado y llenar el carrito se ha convertido en todo un desafío para el bolsillo de los mexicanos. Tan solo en el cuarto mes del año, el precio de la canasta básica continúa superando los 2 mil pesos, pero ¿en qué estado sale más caro hacer la despensa?

¿A cuánto está la canasta básica en México en 2026?

¡Se va por las nubes! La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec) reveló que el pecio de la canasta básica se ubica en los $2 mil 106.45 pesos para una familia de cuatro personas en el mes de abril 2026, un aumento de $21.13 pesos.

Hasta el momento se desconoce si el precio de la canasta básica alcanzará los 3 mil pesos en los próximos meses.

Estados con la canasta básica más cara para 2026

Para el mes de abril 2026, al menos cinco estados superaron la barrera de los 2 mil pesos en el costo de la canasta básica, consolidándose como las regiones más cara de México, pero ¿cuáles son?



Estado de México - $2 mil 485.50 pesos por familia.

Colima - $2 mil 435 pesos por familia.

Querétaro - $2 mil 120.50 pesos por familia.

Hidalgo - $2 mil 165 pesos por familia.

Yucatán - $2 mil 025 pesos por familia.

Entre otras regiones con el precio más alto en la canasta básica están: Baja California, Durango, Nayarit, Sonora y Zacatecas.

🧵 1/⁰La realidad en México es clara: la inflación alimentaria sigue subiendo y cada día pesa más en el bolsillo de millones de familias. Hoy la canasta básica ya supera los $2,100.⁰#LaCarestíaNoCede #ANPECInforma pic.twitter.com/D7GiKcy4Ho — ANPEC (@ANPECmx) April 23, 2026

¿Qué alimentos subieron de precio en México? Lista de precios

La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes compartió la lista de productos y alimentos que subieron de precio durante abril 2026; estos son los artículos más caros:



Chile poblano - $71.38 pesos.

Jitomate saladet - $51.63 pesos.

Chile jalapeño - $42.66 pesos.

Papa - $38.09 pesos.

Zanahoria - $20.28 pesos.

El precio del jitomate se ha disparado en los últimos meses, superando los $60 pesos el kilo en distintas zonas del país, lo que ha preocupado a millones de mexicanos.

Por esta razón la canasta básica supera los 2 mil pesos en México

El aumento del precio de la canasta básica solo refleja la difícil realidad económica que enfrentan muchas familias mexicanas para quienes alimentarse todos los días representa un gran esfuerzo, explicó la Anpec en uno de sus comunicados.

Los factores principales de la subida de precios en México se debe a la cifra de inflación del país, el cambio climático y las guerras que presionan el precio de los alimentos.