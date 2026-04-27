Bloqueos en carreteras EN VIVO hoy: Manifestantes cierran la autopista México–Pachuca

Todos los días, las carreteras y autopistas de México funcionan como el principal medio de comunicación entre ciudades, tanto a nivel comercial como turístico, por lo que el flujo de ellas puede presentar variaciones según el tránsito, accidentes e incluso bloqueos por parte de distintos ciudadanos.

Con el objetivo de que viajes prevenido y te mantengas informado, a continuación te presentamos el minuto a minuto en vivo con todas las actualizaciones relevantes en las principales autopistas y carreteras de México: Autopista México – Querétaro, autopista México – Puebla, carretera Panamericana, carretera México – Nuevo Lared, corredor Interoceánico, autopista México – Acapulco, Libramiento Norte de la Ciudad de México (Arco Norte) y más.