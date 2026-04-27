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Bloqueos en carreteras EN VIVO hoy: Manifestantes cierran la autopista México–Pachuca

Viaja con precauciones: Sigue el minuto a minuto con las afectaciones más importantes en las carreteras y autopistas de México a lo largo de este lunes 27 de abril.

EN VIVO Bloqueos carreteras hoy lunes 27 de abril: ¿Qué pasa en las autopistas de México?
EN VIVO Bloqueos carreteras hoy lunes 27 de abril: ¿Qué pasa en las autopistas de México? |Foto: X/@GN_Carreteras

Escrito por: Carlos Alberto Pérez

Todos los días, las carreteras y autopistas de México funcionan como el principal medio de comunicación entre ciudades, tanto a nivel comercial como turístico, por lo que el flujo de ellas puede presentar variaciones según el tránsito, accidentes e incluso bloqueos por parte de distintos ciudadanos.

Con el objetivo de que viajes prevenido y te mantengas informado, a continuación te presentamos el minuto a minuto en vivo con todas las actualizaciones relevantes en las principales autopistas y carreteras de México: Autopista México – Querétaro, autopista México – Puebla, carretera Panamericana, carretera México – Nuevo Lared, corredor Interoceánico, autopista México – Acapulco, Libramiento Norte de la Ciudad de México (Arco Norte) y más.

EN VIVO Bloqueos carreteras hoy lunes 27 de abril: ¿Qué pasa en las autopistas de México?

Bloqueo en la México-Pachuca; manifestantes cierran parcialmente la circulación

La circulación vehicular en la autopista México–Pachuca se encuentra severamente afectada a la altura de la zona conocida como El Vigilante, donde vecinos mantienen un bloqueo que ha dejado únicamente un carril habilitado para el paso de automovilistas.

La reducción de carriles ha provocado una intensa carga vehicular, principalmente en dirección hacia la zona de Indios Verdes, complicando el avance de quienes se dirigen a la capital.

Autoridades recomiendan a los conductores tomar previsiones, considerar rutas alternas como la vía Morelos y anticipar sus tiempos de traslado ante las afectaciones viales que persisten en este punto.

Cierres parciales en la México-Querétaro y Chamapa Lechería

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