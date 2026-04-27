Bloqueos en carreteras EN VIVO hoy: Manifestantes cierran la autopista México–Pachuca
Viaja con precauciones: Sigue el minuto a minuto con las afectaciones más importantes en las carreteras y autopistas de México a lo largo de este lunes 27 de abril.
Todos los días, las carreteras y autopistas de México funcionan como el principal medio de comunicación entre ciudades, tanto a nivel comercial como turístico, por lo que el flujo de ellas puede presentar variaciones según el tránsito, accidentes e incluso bloqueos por parte de distintos ciudadanos.
Con el objetivo de que viajes prevenido y te mantengas informado, a continuación te presentamos el minuto a minuto en vivo con todas las actualizaciones relevantes en las principales autopistas y carreteras de México: Autopista México – Querétaro, autopista México – Puebla, carretera Panamericana, carretera México – Nuevo Lared, corredor Interoceánico, autopista México – Acapulco, Libramiento Norte de la Ciudad de México (Arco Norte) y más.
EN VIVO Bloqueos carreteras hoy lunes 27 de abril: ¿Qué pasa en las autopistas de México?
Bloqueo en la México-Pachuca; manifestantes cierran parcialmente la circulación
La circulación vehicular en la autopista México–Pachuca se encuentra severamente afectada a la altura de la zona conocida como El Vigilante, donde vecinos mantienen un bloqueo que ha dejado únicamente un carril habilitado para el paso de automovilistas.
La reducción de carriles ha provocado una intensa carga vehicular, principalmente en dirección hacia la zona de Indios Verdes, complicando el avance de quienes se dirigen a la capital.
Autoridades recomiendan a los conductores tomar previsiones, considerar rutas alternas como la vía Morelos y anticipar sus tiempos de traslado ante las afectaciones viales que persisten en este punto.
#AlertaVial | Bloqueo esta mañana en la autopista México-Pachuca, a la altura de “El Vigilante”.— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 27, 2026
Vecinos cerraron casi por completo la circulación para exigir solución a la falta de agua y denunciar contaminación por fábricas en la zona.
Solo hay un carril abierto rumbo a… pic.twitter.com/gBMHftq3ZS
Cierres parciales en la México-Querétaro y Chamapa Lechería
🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠#AutMéxicoQuerétaro, km 83, dirección Querétaro. Reducción de carriles por atención de accidente (salida del camino). Maneja con precaución.— CAPUFE (@CAPUFE) April 27, 2026
🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠— CAPUFE (@CAPUFE) April 27, 2026
Autopista Chamapa - Lechería, km 10, dirección Chamapa. Reducción de carriles por atención de accidente (incendio de camioneta). Maneja con precaución.