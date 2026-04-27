¿Subió o bajó? Este es el tipo de cambio del dólar hoy lunes 27 de abril

El dólar estadounidense registró una ligera caída este lunes, en una jornada marcada por el nerviosismo de los inversionistas ante las vacilantes esperanzas de un acuerdo que ponga fin a la guerra. Aunque el billete verde perdió gran parte de las ganancias obtenidas en marzo gracias a la expectativa de paz, la moneda se ha estabilizado en los últimos días tras el freno en las conversaciones entre Estados Unidos e Irán. El mercado se mantiene cauteloso y a la espera de las reuniones de los bancos centrales que se llevarán a cabo esta semana, lo que definirá el rumbo de la economía global en los próximos días.

Precio del dólar hoy 27 de abril de 2026 en Banco Azteca

A pesar de la incertidumbre internacional, así se encuentran las ventanillas en México para tus operaciones de inicio de semana:



Compra: 16.00 pesos

pesos Venta: 18.09 pesos

El tipo de cambio interbancario de referencia se sitúa en los 17.74 pesos, reflejando la estabilidad que ha mostrado el peso frente a las dudas por el proceso de paz en el Golfo.

Precio del dólar canadiense hoy 27 de abril

El precio del dólar canadiense en Banco Azteca amanece con ligeros ajustes este lunes, cotizando en:



Compra: 10.50 pesos

pesos Venta: 13.74 pesos

¿Cuál es el precio del Bitcoin hoy lunes 27 de abril?

El Bitcoin se mantiene en un rango lateral mientras los inversores esperan señales claras de los bancos centrales. La criptomoneda cotiza hoy en 77,696. dólares51, con un 1.27% a la baja. Al tipo de cambio en México, el BTC se ubica cerca de 1,349,938.05 pesos por unidad, con una baja del 0.25% desde su último cierre.

¿Cuál es el precio del barril de petróleo hoy 27 de abril?

Los precios del petróleo subieron el lunes debido al estancamiento de las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán y a las limitaciones en los envíos a través del estrecho de Ormuz, lo que mantiene la oferta mundial de petróleo ajustada.

El crudo Brent, de referencia, subió 96 centavos, o un 0,9%, hasta los 106,29 dólares por barril a las 12:12 GMT, tras haber alcanzado los 108,36 dólares al inicio de la sesión, su nivel más alto en tres semanas. El crudo West Texas Intermediate (WTI) estadounidense ganó 63 centavos, o un 0,7%, hasta los 95,03 dólares.

El precio del barril se cotiza así:

