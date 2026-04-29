¡Ni hijos, ni casa propia! Miles de jóvenes postergan independizarse y convertirse en padres en México; esta es la razón

¡No se van porque no pueden! La idea de independizarse, tener casa propia y salir del nido familiar sigue presente en la mente de los jóvenes; sin embargo, en México la meta de salir de casa de los padres se ha convertido en todo un reto.

“Creo que si la abandonan menor porque ya están a gusto con uno”, compartió Silvia, madre de familia, para los micrófonos de Azteca Noticias.

¿A qué edad se independizan los mexicanos? Solo el 16% deja la casa de sus padres

La Encuesta Demográfica, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reveló que únicamente el 16% de las y los jóvenes de 18 a 28 años han logrado independizarse en México.

En el caso de las mujeres jóvenes las cifras no son muy diferentes, pues solo el 21% de ellas salió de casa, un porcentaje maypr al de los hombres; sin embargo, antes la cifra de las mexicanas que salían de casa de sus padres eran del 35%.

“Hay más personas que están manteniéndose en el hogar familiar a sus 18 años de edad (...) Los porcentajes de las mujeres son más elevados, las mujeres salen del hogar fmailiar a menor edad que los hombres”, explicó Mauricio Rodrígues, director de Estadísticas del INEGI.

Esta encuesta crea cinco grupos de personas que nacieron entre 1961 y 2007, esto con el objetivo de poder compararlos generacionalmente.

Sin planes de convertirse en padres: 1 de cada 10 jóvenes en México desea tener hijos

Por otro lado, la encuesta demostró que las y los jóvenes de 18 años de edad, postergan el deseo de tener hijos y convertirse en padres de familia. Solo el 10% de este grupo de la población reconoció que querían convertirse en madres y padres.

“Disfrutar la juventud, viajar o terminar los estudios (...) Ya los jóvenes ahorita no quieren tener hijos a temprana edad, ya no quieren (...) Y a mayor preparación ya no quieren tener hijos”, compartió Gabriela, trabajadora.

Además, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) recalcó que más jóvenes mexicanos asisten a las escuelas del país.

