¡Ni hijos, ni casa propia! Miles de jóvenes postergan independizarse y convertirse en padres en México; esta es la razón
La encuesta demográfica del INEGI muestra que las y los jóvenes de nuevas generaciones se independizan cada vez menos, pues prefieren quedarse en casa de sus padres.
¡No se van porque no pueden! La idea de independizarse, tener casa propia y salir del nido familiar sigue presente en la mente de los jóvenes; sin embargo, en México la meta de salir de casa de los padres se ha convertido en todo un reto.
“Creo que si la abandonan menor porque ya están a gusto con uno”, compartió Silvia, madre de familia, para los micrófonos de Azteca Noticias.
¿A qué edad se independizan los mexicanos? Solo el 16% deja la casa de sus padres
La Encuesta Demográfica, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reveló que únicamente el 16% de las y los jóvenes de 18 a 28 años han logrado independizarse en México.
En el caso de las mujeres jóvenes las cifras no son muy diferentes, pues solo el 21% de ellas salió de casa, un porcentaje maypr al de los hombres; sin embargo, antes la cifra de las mexicanas que salían de casa de sus padres eran del 35%.
“Hay más personas que están manteniéndose en el hogar familiar a sus 18 años de edad (...) Los porcentajes de las mujeres son más elevados, las mujeres salen del hogar fmailiar a menor edad que los hombres”, explicó Mauricio Rodrígues, director de Estadísticas del INEGI.
Esta encuesta crea cinco grupos de personas que nacieron entre 1961 y 2007, esto con el objetivo de poder compararlos generacionalmente.
Sin planes de convertirse en padres: 1 de cada 10 jóvenes en México desea tener hijos
Por otro lado, la encuesta demostró que las y los jóvenes de 18 años de edad, postergan el deseo de tener hijos y convertirse en padres de familia. Solo el 10% de este grupo de la población reconoció que querían convertirse en madres y padres.
“Disfrutar la juventud, viajar o terminar los estudios (...) Ya los jóvenes ahorita no quieren tener hijos a temprana edad, ya no quieren (...) Y a mayor preparación ya no quieren tener hijos”, compartió Gabriela, trabajadora.
Además, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) recalcó que más jóvenes mexicanos asisten a las escuelas del país.