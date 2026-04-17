¡Con los tacos, NO! Suben el precio y taqueros advierten caída de ventas en México

El aumento en los insumos básicos, como el precio de la tortilla, está poniendo contra las cuerdas a uno de los símbolos más importantes de la gastronomía mexicana: los tacos. De hecho, algunos taqueros de diversas zonas advierten que los costos de operación se han disparado, mientras las ganancias se reducen, obligándolos a tomar decisiones difíciles.

Cabe decir que en México existen más de 100 variedades de tacos, pero su accesibilidad, una de sus principales características, está en riesgo. Hoy, un taco promedio puede costar hasta 35 pesos, una cifra que hace apenas unos años parecía impensable.

¿Por qué están subiendo el precio de los tacos?

El principal factor es el incremento en los insumos, según los testimonios que Azteca Noticias levantó con comerciantes, productos esenciales registran aumentos significativos:

Carne de arrachera: hasta 240 pesos el kilo



Tortilla: entre 22 y 26 pesos el kilo



Jitomate: alrededor de 50 pesos el kilo



Chile de árbol: hasta 400 pesos el kilo.

Estos datos coinciden con reportes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que documenta incrementos en alimentos dentro del índice inflacionario. Norma Fuentes, taquera informal, explica que han optado por mantener precios sacrificando ganancias, pero reconoce que la situación es insostenible.

¿Cómo afecta esto a los taqueros?

Para muchos vendedores, el negocio está en riesgo. Antonio Ortiz, con 16 años de experiencia, recuerda que comenzó vendiendo tacos en 10 pesos, pero el aumento constante lo ha obligado a triplicar precios. El problema es claro: si suben demasiado los precios, los clientes dejan de comprar. “Hay ese riesgo… perdemos bastante clientela”, advierte.

Esto coloca a los taqueros en un dilema: subir precios o reducir su margen de ganancia. ¿Qué impacto tendrá en los consumidores? El efecto ya se siente en el bolsillo. Consumidores aseguran que han tenido que reducir su consumo: de cinco tacos a tres o cuatro por comida.

¿Está en riesgo la tradición del taco?

Aunque el taco sigue siendo un pilar cultural, su encarecimiento podría cambiar hábitos de consumo, además de afectar a miles de pequeños negocios.

El panorama es incierto: costos en aumento, clientes más cautelosos y ganancias cada vez menores. La pregunta queda abierta: ¿podrá el taco seguir siendo el alimento accesible por excelencia o estamos ante un cambio en una de las tradiciones más arraigadas de México?