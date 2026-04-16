De la volcadura del tomate a la carestía: así golpea la inflación a los alimentos en México

Un tráiler que transportaba 20 toneladas de tomate verde volcó en Tlalnepantla, Estado de México, dejando al conductor lesionado, generando caos vial y provocando pérdidas millonarias en mercancía. El accidente ocurre en medio de un contexto de inflación en los precios de alimentos básicos, lo que amplifica el impacto económico tanto para productores como para consumidores.

Tráiler vuelca en Tlalnepantla con carga de tomate; caos vial y pérdidas millonarias

Un tráiler se volcó en Tlalnepantla, lo que dejó al chofer lesionado y provocó un fuerte caos vehicular en la zona. La unidad transportaba alrededor de 10 toneladas de tomate verde, mercancía que terminó esparcida sobre la vía.

De acuerdo con los reportes, la carga representaba una pérdida considerable debido al alto precio del producto en el mercado, donde el tomate verde sin cáscara puede alcanzar hasta 70 pesos por kilo en algunos establecimientos de la Ciudad de México. Se estiman pérdidas cercanas a los 700 mil pesos en mercancía.

Alza de alimentos, combustibles e inseguridad presionan la economía familiar

El caso se enmarca en un contexto de incremento generalizado en productos de la canasta básica. Comerciantes reportan alzas en alimentos como el tomate rojo, limón, pepino, papa y plátano, además de aumentos en carnes, café y azúcar.

En el mercado de San Cristóbal Ecatepec, vendedores señalaron que el jitomate pasó de 25 a entre 50 y 60 pesos el kilo, mientras que el pepino casi duplicó su precio.

A estos incrementos se suman factores como el costo de combustibles, la dependencia de importaciones y la inseguridad en el traslado de mercancías, lo que también impacta en el precio final de los productos para consumidores y pequeños negocios.

El accidente en Tlalnepantla no solo dejó pérdidas materiales y afectaciones viales, sino que se suma a un escenario donde el encarecimiento de alimentos básicos ya presiona a millones de familias.

Entre precios al alza, costos de transporte y una cadena de suministro cada vez más vulnerable, hechos como este evidencian cómo cualquier interrupción, por mínima que parezca, termina reflejándose directamente en el bolsillo de los consumidores y en la estabilidad del mercado alimentario.

