El pueblo en México que no depende del gobierno: así funciona la autodeterminación en LeBarón

En medio del desierto de Chihuahua, una comunidad ha construido un modelo que rompe con lo tradiciona; en LeBarón, sus habitantes han apostado por la autodeterminación como forma de gobierno y desarrollo, sin depender directamente de los programas públicos.

Más allá de los discursos, los resultados son visibles: escuelas, centros culturales, espacios deportivos y hasta proyectos empresariales financiados por la propia comunidad.

¿Cómo funciona la autodeterminación en LeBarón?

La organización en LeBarón no es improvisada; según integrantes del consejo comunitario, el modelo se basa en tres pilares: social, económico y civil.

Cada área cumple funciones específicas. El sector social se enfoca en educación y bienestar; el económico impulsa proyectos productivos; y el civil atiende temas de seguridad.

“Es una forma de organizarnos para ser ciudadanos más responsables”, explica una representante del Consejo de Ancianos. Esta estructura permite que las decisiones se tomen de manera colectiva, priorizando las necesidades del pueblo.

¿De dónde salen los recursos para el desarrollo?

Uno de los aspectos más llamativos es su financiamiento, ya que la comunidad ha creado un sistema basado en aportaciones familiares y remesas de quienes trabajan en el extranjero.

Estos recursos no solo cubren necesidades básicas, también se invierten en infraestructura y proyectos comunes. De acuerdo con testimonios locales, decenas de familias participan activamente como socios en iniciativas que van desde negocios hasta espacios recreativos.

El modelo ha permitido que proyectos que antes parecían imposibles hoy sean una realidad. “Los sueños aquí se cumplen”, aseguran habitantes que han visto crecer su comunidad con esfuerzo colectivo.

¿Por qué LeBarón se considera un caso único en México?

El caso de LeBarón destaca porque demuestra una alternativa basada en la organización comunitaria y la autosuficiencia. Sin intervención directa de los tres niveles de gobierno, han logrado mantener servicios, seguridad y desarrollo económico.

Especialistas en temas sociales señalan que este tipo de modelos se relacionan con el derecho a la autodeterminación reconocido en marcos legales nacionales e internacionales, aunque su aplicación práctica varía según el contexto. Sin embargo, también advierten que no es un esquema fácil de replicar, ya que depende de factores como cohesión social, participación constante y recursos compartidos.

En un país donde el debate sobre el desarrollo y la dependencia gubernamental sigue vigente, LeBarón abre una conversación necesaria: ¿podría este modelo comunitario inspirar nuevas formas de organización en otras regiones de México?