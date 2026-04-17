Polémica de “El Poder del Consumidor” y el etiquetado de alimentos en México: Revelan financiamiento extranjero y posibles conflictos de interés

El sistema de etiquetado frontal en alimentos y bebidas en México, diseñado para advertir acerca de los riesgos a la salud, enfrenta nuevas críticas tras una investigación periodística que señala posibles conflictos de interés de “El Poder del Consumidor”, además de financiamiento internacional en su impulso.

Organizaciones civiles clave en la promoción del etiquetado de alimentos en México habrían recibido recursos de fundaciones extranjeras. Más información sobre el tema en ADN Noticias.

