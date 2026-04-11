La inflación en México asfixia a las familias y comerciantes: ¿Qué está pasando con los precios?

La inflación en México ha encendido nuevamente las alertas económicas, reportando un repunte del 4.59% durante el último mes, lo que representa su nivel más alto desde el año 2024. Este fenómeno financiero ha dejado de ser un simple número en los reportes del gobierno para convertirse en un golpe diario y directo al bolsillo de millones de familias que ven cómo la canasta básica se vuelve cada vez más inaccesible al intentar surtir sus despensas.

El impacto del aumento de precios es innegable en los pasillos de cualquier mercado mexicano. Productos fundamentales para la dieta nacional han sufrido incrementos drásticos; por ejemplo, el precio del jitomate aumentó un 42% tan solo en el mes de marzo, y si lo comparamos con marzo de 2025, el alza representa un escandaloso 126%. Asimismo, verduras como la papa, el tomate verde, el limón y el pepino lideran la lista de los productos que más han encarecido.

De comprar por kilos a contar las piezas: El reto de la economía familiar

Para las amas de casa, la visita a los mercados se ha transformado en un ejercicio de supervivencia financiera. Patricia Méndez, madre de familia, relata la frustración que vive semana a semana al enfrentarse a la realidad de los costos actuales.

‘Casi les digo denme un algodoncito con alcohol porque me desmayo... 30 o 40 pesos, ¡Dios Santo! el ejote’, compartió con asombro tras preguntar los precios.

La estrategia de compra en la economía familiar ha tenido que cambiar de manera forzosa.

‘Hoy decimos: no voy por un kilo ni por dos, voy por tres piezas, unas tres zanahorias, medio kilo de jitomate’, explica Patricia, quien asegura que actualmente salen al mercado con billetes de $500 y regresan a casa con las bolsas prácticamente vacías.

Además, destaca que productos como el tomate han llegado a los $60 y el jitomate a $45, obligándolas a ‘estirar el dinero como liga’ para poder guisar. Ante la pregunta de cómo logran sortear esta crisis, ciudadanas como María de la Cruz tienen una respuesta tajante: ‘Trabajar más’.

El dilema de los comerciantes ante el precio del pollo y las verduras

Pero la inflación en México no solo asfixia a los consumidores finales, sino también a los vendedores locales que intentan mantener sus negocios a flote. En los pasillos comerciales, la historia se repite. Por ejemplo, el kilo de pechuga de pollo se cotiza hoy en más de $130. Miguel Ángel Hernández, comerciante de este rubro, explica que los proveedores le aumentaron el costo del producto entre un 30% y un 40%. Para evitar perder a su clientela, ha optado por absorber parte del golpe:

‘No hemos podido subir el pollo como tal, lo hemos mantenido en el precio pero con menor margen de ganancia para nosotros’.

Por su parte, Gerardo, vendedor de frutas y verduras, admite que la situación es insostenible y, por ende, los proveedores elevan los costos obligándolos a hacer lo mismo con el consumidor final.

‘Así como sube para nosotros, tenemos que subirlo para los clientes... nos pasa a perjudicar porque las ventas bajan”, lamenta el comerciante.

Mientras las autoridades buscan estabilizar las cifras macroeconómicas de la inflación en México, la realidad en las calles es que tanto consumidores como locatarios siguen enfrentando un escenario de incertidumbre donde alimentarse bien cuesta cada día más.