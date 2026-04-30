Morena bajo fuego: expertos advierten que sus políticas amenazan la economía

La economía mexicana enfrenta señales de alerta en medio de un debate creciente sobre sus causas. Mientras el oficialismo atribuye el panorama a factores externos, especialistas advierten que decisiones internas, como la sobrerregulación, la falta de certeza jurídica y la desconfianza institucional, están afectando directamente la inversión, el consumo y el crecimiento, configurando un escenario que algunos ya describen como una “tormenta perfecta”.

¿Qué está pasando con la economía en México?

El oficialismo le echa la culpa a factores externos, pero los expertos saben que las políticas de Morena pueden ser más peligrosas que la guerra en Irán.

Y eso quiere decir excesiva tramitología, sobrerregulaciones, corrupción y falta de certeza jurídica para las inversiones.

“Cuando no tienes una certeza jurídica, cuando te cambian las reglas del juego cada dos minutos. Cuándo ahora te pueden congelar las cuentas sin necesidad de que haya un juez, cuando no sientes tú que tienes un poder al que puedes recurrir”, dijo Jorge Smake, académico de la Universidad Iberoamericana.

Ahi están las consecuencias de las decisiones de una Suprema Corte tomada por el morenismo, o los vínculos expuestos por Estados Unidos entre funcionarios y narcotraficantes.

El embajador de Estados Unidos, el mayor socio comercial de México, incluso ha dicho que combatir la corrupción favorece las inversiones.

“Para que esta inversión prospere, el sector privado necesita certeza, seguridad y un entorno libre de corrupción; sin estas condiciones, las inversiones no avanzan. Cuando existen las empresas crecen y generan prosperidad para todos”, dijo Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México.

Y es que los indicadores advierten de nubarrones económicos; ya se registra una caída de 4.4% a la venta de autos nuevos, en los primeros tres meses de este año.

Agregué el desplome en el consumo; hoy México vive la tormenta perfecta y el pronóstico podría empeorar por las políticas del oficialismo, que prefiere echarle la culpa de la caída en la economía a factores externos.