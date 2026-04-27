La sangría de las aduanas: ¿A dónde van los impuestos que el huachicol fiscal no paga?

El robo de combustible en México ha dejado de ser un asunto exclusivo de perforaciones clandestinas en ductos. Hoy, la mayor amenaza financiera para el país se encuentra en las aduanas y puertos: el huachicol fiscal. Este esquema de fraude, que consiste en ingresar gasolina y diésel al país declarándolos falsamente como lubricantes o aditivos, está generando un boquete en las finanzas públicas de dimensiones históricas. Pero, ¿cuánto nos cuesta realmente este delito a los mexicanos?

El impacto en la recaudación: Miles de millones en el aire

El costo del huachicol fiscal se mide en la falta de recaudación de impuestos que deberían destinarse a salud, educación e infraestructura. Al alterar los documentos de importación, las empresas defraudadoras evaden el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), lo que convierte este delito en un negocio millonario de “cuello blanco”.

Según estimaciones del Observatorio Ciudadano de Energía, solo durante el año 2025, el fisco dejó de percibir 41 mil millones de pesos. Sin embargo, esta cifra es solo la punta del iceberg. Al analizar el periodo del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, los analistas calculan que la pérdida acumulada superó los 240 mil millones de pesos.

¿A cuánto asciende la deuda total por este fraude?

Aunque las cifras oficiales son alarmantes, diversos expertos en seguridad estratégica y energía advierten que el costo real es mucho más elevado. Algunas proyecciones sitúan la pérdida total para el Estado mexicano en más de 600 mil millones de pesos.

Víctor Hernández, Director del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, señala que el costo no es solo monetario, sino también institucional. El hecho de que el combustible ingrese “con sello de legalidad” a través de puertos controlados por autoridades militares y navales genera una crisis de legitimidad.

“Es un costo en la legitimidad del Estado que las autoridades encargadas de la seguridad física de Pemex sean recurrentemente señaladas por estas omisiones”, afirma el especialista.

Consecuencias para el consumidor y la competencia

El costo del huachicol fiscal también se refleja en el mercado interno. Al evadir impuestos, este combustible se vende a precios que la industria legal no puede igualar, generando una competencia desleal que asfixia a los empresarios que sí cumplen con sus obligaciones tributarias.

Gloria Rocío Estrada, del Colegio Nacional de Contadores, explica que el fraude es “sencillo” en su ejecución pero devastador en su efecto: hacer pasar una mercancía por otra para pagar menos. Mientras el combustible siga entrando bajo el disfraz de lubricante, el Estado mexicano seguirá perdiendo recursos vitales que hoy se estiman en niveles de escándalo.