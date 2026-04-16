¿Subirá el kilo de tortilla en México? La razón por la que su precio está bajo amenaza en 2026

¡Un nuevo golpe al bolsillo! El posible aumento al precio de la tortilla en México se deriva por diversos factores en la producción de este alimento, considerado un elemento clave en la mesa de millones de familias mexicanas, pero ¿por qué podría subir el costo de este alimento en abril 2026?

Hace unos días, Homero López, presidente del Consejo Nacional de la Tortilla, reveló que el precio de la tortilla subiría de entre 2 a 4 pesos el kilo para el mes de abril. Hoy, nos explica por qué se podría tomar la medida del aumento del costo.

¿Por qué podría aumentar el precio del kilo de tortilla en México durante 2026?

Una de las razones principales del incremento en el precio de la tortilla se debe a que desde hace tres años, los negocios no han cambiado el costo del producto; sin embargo, la cadena de producción ha registrado cambios importantes.

Además aseguró que el tema de la tortilla en México se ha convertido en una tema político, cuando es un tema inflacionario.

“Es muy triste que tengamos un México polarizado por cualquier cosa”, explicó para una entrevista con Hechos AM.

¿Subirá el precio del kilo de tortilla en México? Esto dicen los expertos

¿Toca apretarse el cinturón? Homero López, presidente del Consejo Nacional de la Tortilla afirmó que la decisión del aumento en el precio del kilo de tortilla dependerá únicamente de los negocios, pues ellos son los afectados por los altos costos de los servicios y otras facturas.

“Queremos que la gente sepa que tenemos un índioce inflacionario alto y que nos pega en todo”, explicó Homero López.

El líder tortillero aseguró que su objetivo es acercar la realidad a los mexicanos.

Piden al Gobierno no polarizar el tema del precio del kilo de tortilla en México

Ante las declaraciones de algunas dependencias de Gobierno, el líder tortillero explicó que no está bien que se polarice la situación, ya que las y los tortilleros de México tienen derecho a alzar la voz.

Pide al Gobierno de México respetar el sector y no polarizar el tema.

“Ya empezó una campaña sucia, y no pasa nada, estamos acostumbrados a eso”, explicó Homero López, presidente del Consejo de la Tortilla, durante una entrevista con Hechos AM.