La Ciudad de México (CDMX) se encamina hacia un cambio histórico: gobierno local plantea llevar el Control de Rentas a nivel constitucional, una medida que busca frenar la gentrificación y el desplazamiento de habitantes en zonas con alta demanda inmobiliaria.

La iniciativa contempla topes a los precios de renta, la creación de un registro obligatorio de contratos, además de un plan para que el Estado adquiera suelo y construya vivienda social; sin embargo, la propuesta ya genera un intenso debate entre autoridades, especialistas y propietarios.

¿Qué propone la reforma de control de rentas en CDMX?

De acuerdo con lo planteado, el Gobierno de la Ciudad de México pretende establecer mecanismos legales para regular cuánto puede costar una renta, especialmente en colonias donde los precios han aumentado de forma acelerada.

Además, se busca implementar un sistema en donde todos los contratos de arrendamiento sean registrados, lo que permitiría mayor supervisión del mercado inmobiliario.

Otro eje clave es la construcción de vivienda social, con el objetivo de evitar que los habitantes originales sean desplazados por el encarecimiento de zonas como Roma, Condesa o Nuevo Polanco.

La “Ley de Rentas” en CDMX vuelve a encender alertas



La propuesta busca topar aumentos, crear vivienda social y regular la relación entre propietarios e inquilinos, pero abre la puerta a que el Estado decida sobre tu propiedad.



Especialistas advierten: controles de precios… pic.twitter.com/M7CrhbDL2f — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 23, 2026

¿Por qué preocupa a expertos y propietarios?

Especialistas en derecho inmobiliario, como el abogado Miguel Saucedo, advierten que la medida podría tener efectos contraproducentes. Entre las principales preocupaciones destacan:

Desincentivo a la inversión en mantenimiento y nuevas construcciones



Posible aumento indirecto de rentas por menor oferta



Riesgo de caída en la plusvalía de inmuebles



Dudas sobre cómo se obtendrán terrenos para vivienda social.

“El problema no es la regulación en sí, sino cómo se va a implementar”, señala el experto, quien en entrevista con nuestros compañeros de Hechos AM, nos recuerda que modelos similares han sido aplicados en ciudades como Nueva York, París o Viena, pero con altos niveles de inversión y transparencia.

¿Puede funcionar este modelo en la Ciudad de México?

La propuesta busca replicar esquemas internacionales donde conviven distintos niveles socioeconómicos en una misma zona; sin embargo, especialistas advierten que esto requiere:

Décadas de implementación (hasta 30 años)



Fuerte inversión pública y privada



Cohesión social y cumplimiento de reglas.



En el caso de México, se cuestiona si existen las condiciones necesarias para lograrlo, especialmente en temas como seguridad, financiamiento y cultura de pago.

¿Qué sigue para la reforma de rentas en Ciudad de México?

Se espera que el Congreso de la Ciudad de México discuta la iniciativa en septiembre, lo que podría definir el futuro del mercado inmobiliario en la capital. Mientras tanto, el debate crece entre quienes ven en esta medida una solución al encarecimiento de la vivienda y quienes advierten posibles consecuencias económicas. El control de rentas podría cambiar la forma en que vivimos la Ciudad de México.

