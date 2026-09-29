La alerta de huracanes podría llegar a los celulares en este mes: así sonará el mensaje de emergencia

Ante los efectos del fenómeno de “El Niño”, que podría traer a México fuertes lluvias y la posible evolución de huracanes frente a las costas del territorio. las autoridades ya tienen prevista la fecha en que comenzará a llegar la alerta de huracanes y tormentas a los celulares.

La medida busca replicar el sistema de alertas que ya existe para los sismos, donde los teléfonos reciben un sonido característico acompañado de un mensaje de emergencia.

Este mismo mecanismo será utilizado para advertir a la población sobre fenómenos meteorológicos potencialmente peligrosos, como ciclones tropicales, con el objetivo de que las personas puedan evacuar a tiempo.

¿En qué mes comenzarán a llegar las alertas de huracanes o fuertes lluvias al celular?

El alertamiento para huracanes podría llegar a mediados de octubre 2026, según lo que informó el Gobierno de México, luego de que el huracán “Polo” y la tormenta tropical “Rachel” provocaran fuertes lluvias en la entidad.

De igual manera se informó que, será el mismo sonido que el alertamiento de sismos, por lo que todos los teléfonos celulares recibirán el mensaje de emergencia.

Para que las personas puedan recibir este aviso no es necesario que cuenten con datos o estén conectados a una red WI-FI; solo es importante que estén encendidos los aparatos y no estén en modo avión.

📲 El #SMNmx emitió un CAP por efectos de #Huracán, para mayor información consulta el siguiente link: https://t.co/nN4aGazEMt

Toda la información respecto a #Polo en el siguiente enlace: https://t.co/VVYNAkgh8w pic.twitter.com/jjPARxeRvk — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 29, 2026

¿Qué estados podrían recibir la alerta por huracanes en México?

Hace meses, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) aclaró que el alertamiento solo se activará en zonas costeras y municipios que se encuentren muy cerca de la trayectoria de ciclones tropicales.

Esto contempla a las regiones que delimitan con el Océano Pacífico y el Océano Atlántico, cuencas que durante la temporada de huracanes se encuentran activas.

Por ello, se espera que los primeros estados en recibir las alertas sean:



Baja California Sur

Sonora

Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Veracruz

Tamaulipas

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Para huracanes, se prevé que la alerta solo se dispare en las celdas telefónicas de los municipios que estén en la trayectoria directa de impacto o con riesgo inminente de deslaves.

Además, se busca implementar herramientas de inteligencia artificial para que estas alertas pueden advertir 24 horas antes de una inundación.

