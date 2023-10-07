Chivas vs. Atlas: ¿A qué hora y cómo ver el Clásico Tapatío en vivo por TV Azteca?

Llegó uno de los fines de semana más esperado en Jalisco y para los amantes del futbol mexicano, pues se disputa el Clásico Tapatío entre Chivas vs. Atlas, dos de los equipos más populares en el país y que llegan en un momento complicado, por lo que se juegan más que tres puntos esta jornada de la Liga MX.

Este partido lo podrás seguir a través de la pantalla de TV Azteca Deportes, por lo que a continuación te dejamos toda la información para que no te pierdas este vibrante compromiso jalisciense: horario desde México, canal de transmisión, streaming online y todos los detalles para que sigas el Clásico Tapatío en vivo y completamente gratis.

¿A qué hora es el Chivas vs. Atlas de la Liga MX?

La jornada 12 de la Liga MX tiene programado el Chivas vs. Atlas para este sábado 7 de octubre a las 7 de la noche, en tiempo del centro de México. Se disputará en el Estadio Akron, del Club Deportivo Guadalajara, por lo que el "Rebaño" jugará en condición de local en medio de la incertidumbre por el futuro de su entrenador, Veljko Paunovic.

Quiero volver a sentir esta unión, emoción y la pasión entre todos.

Hoy es el día 1 de nuestro *resurgimiento*.

Estoy con ustedes, como siempre!



¡Arriba Las Chivas! pic.twitter.com/LjoEulaTZF — VPaunovic (@VPaunovic) October 7, 2023

¿Por dónde ver el Clásico Tapatío en vivo y gratis?

El partido de Chivas vs. Atlas de este sábado lo podrás ver por televisión abierta a través de Canal 7, completamente gratis y en vivo a partir de las 7 de la noche. Además, también podrás seguir las acciones por el portal de Azteca Deportes, también con todas las acciones en directo y con la narración estelar de Christian Martinoli y Luis García.

A través de este enlace te puedes dirigir a la transmisión en vivo del Clásico Tapatío; además, también lo puedes ver por la App de Azteca Deportes y seguir todas las acciones, estadísticas y tabla general del Clausura 2023 de la Liga MX.

Posibles alineaciones para el Chivas vs. Atlas de la jornada 12 de la Liga MX

El posible once inicial de Chivas para medirse al Atlas es con: "Wacho" Jiménez en la portería; Alan Mozo, Gilberto Sepúlveda, Chiquete Orozco, Cristian Calderón; "Pocho" Guzmán, Erick Gutiérrez, Fernando Beltrán; Ricardo Marín, Roberto Alvarado y Ronaldo Cisneros.

Por otro lado, se espera que el Atlas pueda iniciar con: Camilo Vargas en el arco; Jesús Abella, Manuel Nervo, Miguel Nervo, Gaddi Aguirre, Luis Reyes; Juan Zapata, Aldo Rocha, Jaziel Martínez; Augusto Solari, Jordy Caicedo, Jorge Guzmán.

